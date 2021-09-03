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居家辦公、線上學習發酵，面板出口大增且集中銷往大陸

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計顯示，今年受COVID-19疫情影響，居家辦公、線上學習及宅經濟持續發酵，全球面板需求大增，我國按新台幣計價之面板產品出口累計1-7月出口總值1457億元，年增34.1％，優於整體出口年增23.6％。

主計總處表示，根據財政部統計，今年第二季我國按台幣計價面板產品出口較去年同季增加28.1％，已連續三季兩位數增長，7月續增22.0％，累計1至7月我國面板出口總值1457 億元，年增34.1％，優於整體出口年增23.6％，占整體出口比重2.1％，亦較上年同期增0.2個百分點。

若按出口市場觀察，我國面板產品出口高度集中於中國大陸（含香港），今年1至7月對大陸出口1351億元，較去年同期增35.4％，占整體面板出口比重達9成3，其次依序為日本與美國，比重僅占1％~2％，與去年同期相比，對日本出口增35.6％，美國則年減0.9％，前三大出口市場占比合計96.3％，增0.4個百分點；銷往其他地區比重近4％，年增 20.4％。

面板

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