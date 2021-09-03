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1~7月面板產品出口增34.1% 九成三都銷往這國

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，居家辦公、線上學習及宅經濟持續發酵，全球面板需求大增，根據主計處最新發布的國情統計通報資料顯示，今年1~7月我國面板產品出口增34.1%。

2021年第2季我國按台幣計價之面板產品出口較去年同季增加 28.1%，已連續三季兩位數增長，7月續增22.0%，累計1至7月我國面板出口總值1,457億元，年增34.1%，優於整體出口年增23.6%，占整體出口比重2.1 %，亦較上年同期增 0.2個百分點。

若按出口市場觀察，我國面板產品出口高度集中於中國大陸（含香港），今年1至7月對其出口1,351億元，較去年同期增35.4%，占整體面板出口比重達九成三。

其次依序為日本與美國，比重僅占1%~2%，與去年同期相比，對日本出口增35.6%，美國則年減0.9%，前三大出口市場占比合計96.3%，增0.4個百分點，而銷往其他地區比重近4%，年增20.4%。

面板 日本

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