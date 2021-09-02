工總與秘魯簽MOU 共啟合作商機

為協助台商探索新的投資機會，增進台灣與秘魯之間的交流互動，進而推動台灣加入CPTPP，工業總會於台北時間今（2）日與秘魯工業總會（SNI）攜手，透過視訊、異地簽署方式簽署合作備忘錄（MOU），並在經濟部國貿局、駐秘魯經濟處等官方單位見證下完成簽約。

本次簽約受到台秘雙邊高度的重視，工業總會由常務理事、生華生技董事長胡定吾作為論壇台灣方主席及簽約代表，秘魯SNI則由秘魯工業總會總會長Ricardo Márquez代表，駐秘魯台北經濟文化辦事處代表李岳融也出席見證並致詞勉勵。

胡定吾表示，雖然 COVID-19 流行和地緣政治的不確定性繼續影響世界各地的供應鏈，但各國家和企業仍積極超前佈署，以爭取在疫後的經貿關鍵地位；台灣在這過程中也成為世界先進科技領域更重要的合作夥伴，並於全球經濟上扮演關鍵角色；秘魯則以豐富的自然資源和勞動力聞名於世，因此台灣與秘魯間，完全可以達到優勢互補，彼此雙贏的局面。

Ricardo Márquez回應，Covid-19正造成秘魯經濟及人民生命安全嚴重的損失，並迫使企業家與社會的關係發生了變化，商業模式的改變和革新也帶來新的機會；他進一步指出，台灣是產業升級的成功典範，透過發展高科技領域以及提升現代化生產結構，不斷創新並創造就業的動能，如能與台灣聯盟並形成產業聚落，將可帶給秘魯可觀利益，SNI與工總發展直接有效的商業關係，可有效帶動雙邊和區域貿易和投資。

台灣派駐秘魯代表李岳融則鼓勵雙方可以就目標項目共同開展工作，以探索具體的商機，因為台灣在科技發展方面處於領先地位，包括軟硬件設計和製造，可以為秘魯的工業發展做出貢獻，例如食品加工、紡織、綠色能源、數字經濟和新創企業，都是很好的項目，而SNI推動的工業4.0更是台灣的強項之一。

據世界銀行《2020年經商環境報告》分析，秘魯在拉丁美洲和加勒比地區的營商便利度排名第6，其中財產登記、保護少數投資者和建築許可等項目得分很高，再者，秘魯不僅參與WTO的經濟一體化，並與世界前25大經濟體簽署了20多項貿易協定，今年 7 月 14 日更批准通過了CPTTP。

今年以來，隨著經濟逐漸復甦，1-7月台秘雙邊貿易額大幅增長51%，達到3.3億美元。台灣是秘魯在亞洲的第6大出口市場，秘魯對台出口的主要產品為礦產、海鮮，以及台灣消費者耳熟能詳的農產品，如咖啡、葡萄、蘆筍、藍莓、藜麥等。相較之下，台灣出口秘魯以工業產品居多，如化學材料、資通產品與技術，以及汽車零組件。