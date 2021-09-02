推2030雙語國家！ 國發會：專責機構拚年底掛牌

推動雙語國家政策將再加大力道，行政院今（2）日於院會討論通過國發會所提「雙語國家發展中心設置條例」草案，將藉由設置專責機構，以達成「2030雙語國家」的政策目標。國發會副主委施克和表示，若立法院新會期審議順利，最快今年底即可掛牌運作。

距離「2030雙語國家」的政策目標，只剩九年時間，施克和表示，國發會將爭取「雙語國家發展中心設置條例」草案為立法院新會期開議後的優先審查法案，早日完成立法程序，希望藉由雙語國家發展中心的設置，結合各部會、各縣市資源，同時導入民間活力與創意，專責推動，共同培育雙語專業人才，為提升國民英語力，增進國家整體競爭力。

施克和強調，「雙語國家發展中心」不會與民爭利，也不會創設新的英檢制度，108課綱也不會被動，原來課程資源也不會被排擠，該中心主要任務在變成一個資源系統，提供方法、案例，以及一致性的做法，專責推動雙語政策。

草案明定，雙語國家發展中心為行政法人，監督機關為國家發展委員會，經費來源為政府核撥及捐助；並設董事長、執行長各1人，置董事9人至11人、監事3人，都是由國發會遴選後提請行政院長聘任。不過，施克和說，董事長、執行長可能從民間攬才，副執行長將由國發會或教育部派駐或推薦兼任人選。

除了規劃設置「雙語國家發展中心」，集中資源火力加大力道推動2030雙語國家的政策目標外，施克和還特別提到，關於英國文化協會針對我國高三學生語文能力所做的調查發現，我國該年齡層學生的英語能力不輸歐洲非英語國家，但表達部分需加強，特別是「說」跟「寫」的能力。

此外，施克和也表示，未來不僅不會再創設新的英語檢定制度，還要降低全民英檢的門檻，包括：增加檢測的地點，還有檢測的頻率，並降低檢測成本。

施克和強調，「雙語國家發展中心」不是一個機關的政策輸出，而是要引進民間的能量，結合市場和NGO的力量，成為語言推廣的生產系統，一種生態系的概念。