台灣淨零行動聯盟成立 2030年目標辦公據點零碳排

台灣淨零行動聯盟今（2）日成立，副總統賴清德致詞公布，聯盟目標簡單、明瞭且具體，2030年辦公據點零碳排、2050則是辦公、製造據點零碳排，衷心希望能有更多企業響應，讓2050年達到碳中和目標達成可以指日可待。

蔡政府今年4月宣布響應「淨零碳排」目標，行政院本周也指將淨零碳排納入《溫室氣體減量及管理法》。

無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞說，為了響應台灣投入聯合國減碳、淨零目標，27家公司橫跨製造業、金融業、服務業等成立台灣淨零行動聯盟。

簡又新說，聯合國宣布全球今年進入紅色警戒，美、歐、中、台都有出現氣候災害，蔡總統也說將淨零碳排納入國家目標。碳定價、碳關稅的出現也都改變過去生產價格及國際貿易門檻，國際品牌如蘋果、亞馬遜也宣布2030以前供應鏈全部用綠電，對台灣企業是非常大的挑戰。

他也提到，金融是達成淨零排放的重要樞紐力量，綠能能效提升、零碳電力、循環經濟、電動汽車都需要大量資金，金融公司除了本身淨零外，更是對整個零碳成敗最關鍵力量。

賴清德表示，今日組成聯盟的27家企業，占台灣GDP四成，碳排放二成，相當於舉足輕重地位。他說，聯合國世界氣象組織發布報告指出，洪旱災造成約200萬人死亡、3.4兆美元損失，今年無論是2月的德州大雪、7月的中國大陸河南鄭州或歐洲德國的大水都是氣候災害例子。

而台灣也不例外，賴清德說去年沒有颱風飽受乾旱之苦，今年颱風也沒有進來；以他擔任台南市長經驗，如果9月沒有颱風，那今年南部就不會有颱風了，表示氣候變遷影響全世界也影響台灣。

他提出三個具體作法、策略，分別為台灣碳排目標須明確且路徑要可行、不把氣候挑戰當負面影響，而當成推動綠色成長戰略動力、政府及民間無法單獨面對碳中和，而須公私協力，我相信達到2050淨零碳排目標指日可待。

經濟部次長曾文生表示，碳排過去被認為是環保政策，但現在更是於產業政策。經濟部負責台灣能源、工業製程，而碳排量最大企業的前五名，就有台電、中油及中鋼（2002）等經濟部管轄國營事業，因此經濟部除了政府角色，更要辦好業者角色。環保署副署長沈志修表示，環保署針對溫管法修正，也改名為《氣候變遷因應法》，並將2050淨零碳排入法；至於碳費機制，法令會在本月對外預告。

「台灣淨零行動聯盟」共同發起成員共27個單位，包括台灣永續能源研究基金會、台積電（2330）、鴻海（2317）、中鋼、日月光（3711）、台泥（1101）、新光金控（2888）、玉山金控（2884）等。