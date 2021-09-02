快訊

93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建立碳交易制度 會計師：台灣已沒有蹉跎觀望的時間

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務資深執行副總經理陳文孝。圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供
勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務資深執行副總經理陳文孝。圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供

為因應全球氣候變遷，世界各國多開始管制溫室氣體排放，勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務資深執行副總經理陳文孝表示，全球許多大型企業要求旗下供應鏈加入碳排放考量。為強化台灣企業在全球供應鏈的角色和競爭力，建議企業可先將短期目標放在降低歐盟邊境碳稅對台灣出口產品的影響，而中長期目標則著重於發展架構完整的低碳產業鏈。在建立碳交易機制方面，可參考中國大陸的發展經驗。

勤業眾信指出，根據「2021年氣候變遷績效指標（Climate Change Performance Index, CCPI 2021）」，台灣在61個名次中僅排名第57，中國大陸則位居第33名；在CCPI四大指標中，溫室氣體排放、再生能源及能源使用等三指標，台灣在發展碳排放的政策還有努力空間。

目前世界大廠紛紛要求其旗下供應鏈加入碳排放考量，Apple宣布其所有業務與供應鏈在2030年以前，全部得透過自我減量或碳交易、取得碳權等外部抵換方式達到碳中和；Nike則以2030年供應鏈減少30%碳排放為目標；而台積電也將要求供應商在2030年前節能20%。因此，不論是早幾年的企業社會責任（CSR）或近期熱議的ESG，都將是企業永續經營的必修課題，建議企業應即刻搭上節能減碳的時勢列車，加入全球市場競爭行列。

陳文孝說，台灣要達成2050年淨零碳排目標，須從上到下全民積極共同參與，不論是徵收碳費，或是實施碳交易機制，只有先建立有償排放的觀念，才可能激發企業減排的內在動機。就短期目標而言，可先以降低歐盟邊境碳稅對台灣出口產品的影響，而中長期目標則是架構完整的低碳產業鏈，才能維繫台灣在全球的競爭力。

在碳交易制度方面，陳文孝建議，為避免有償排放制度在導入初期影響面過大，台灣未來也可循國際與中國大陸的漸進模式，針對高碳排放量的能源產業優先實施有償排放機制，雖然不可避免轉型過程中影響整體能源政策與物價波動，但面對國際潮流大勢，台灣已經沒有蹉跎觀望的時間。

陳文孝表示，大陸碳交易制度可以追溯至2011年10月以「北京市、天津市、上海市、重慶市、湖北省、廣東省和深圳市」七省市開展碳排放權交易試點；並於2013年在深圳成立第一個地方性碳排放權交易所，隨後開展其餘省市的交易市場。這七省市的碳交易試點覆蓋了電力、鋼鐵、水泥等20多個產業。自此，溫室氣體付費排放的觀念逐步被建立。

大陸首個全國性的碳排放權交易所今年7月底開市，啟動大陸全國性的碳排放權交易。目前大陸碳交所的交易產品為碳排放配額（CEA）開市一個月以來，已經累計成交碳排放配額844萬噸，成交金額達人民幣4.16億元。然而，目前納入中國大陸全國碳交易市場的只有發電產業，預計未來將逐步納入鋼鐵、建材、化工等高耗能產業。

碳排放

延伸閱讀

氣候法今年難通過 立委籲環保署動起來

AI題材燒 法人按讚

碳足跡揭露減緩氣候變遷 台南碳標籤數量全國第1

陸碳市場上線交易 成交額逾3.5億元

相關新聞

建立碳交易制度 會計師：台灣已沒有蹉跎觀望的時間

為因應全球氣候變遷，世界各國多開始管制溫室氣體排放，勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務資深執行副總經理陳文孝表示，全球許多...

「金飯碗」不敵這波疫情 今年上半年破萬人離職

國內五月疫情擴散衝擊，連一向被視為捧「金飯碗」的金融業員工，生計也同樣受衝擊。據統計，金融三業包括保險、銀行、證券合計今年上半年共計有9,372名員工及業務員離職，若不算淨增加的證券業近900人，失業人數更將進一步攀升，首度出現半年來員工減少破萬人以上的情形。隨著後疫時代金融業紛紛加速數位轉型，金融業員工也得跟上腳步，以免成為被淘汰的對象。

智慧醫療沙盒 催動生醫躍進

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（1）日閉幕，BTC委員代表閻雲特別點出，希望「生技醫藥及精準健康產業發展條例...

健康大數據平台 應接軌國際

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（1）日閉幕，科技部長、行政院科技會報辦公室副召集人吳政忠表示，針對專家有關健...

退休基金 累計賺4,085億

根據統計，我政府主要退休基金包括勞動基金、國保基金、退撫基金，截至7月底合計賺4,085億元。

我景氣擴張速度放緩

中華經濟研究院昨（1）日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌3.1至62.1，雖然是連續十個月維持在60以上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。