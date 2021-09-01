政院BTC閉幕 吳政忠：推智慧醫療沙盒、生醫條例修法

行政院BTC會議今（1）日閉幕，科技部長、科技會報辦公室副召集人吳政忠指出，正就《智慧醫療創新實驗條例》草案與業界溝通中，至於《生技醫藥及精準健康產業發展條例》，也會積極與立法院溝通，務必要在今年通過。

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今日進入最後一天會議，會中吳政忠聽取委員代表閻雲，報告今年度BTC總體建議事項，包括完善生態系、建構健康大數據平台、跨域／防疫科技創新、強化國際鏈結四大面向。

總體建議中，包含強化國內外多元人才培育及延攬、平衡監管與產業發展需求、促進產業研發成果落地、資源整合及基盤建構、導入商業運用模式、扶植智慧醫療關鍵技術、加強疫病產品開發及製造、推動國際策略聯盟及拓銷全球市場、導引海內外資金挹注生醫產業等。

吳政忠在閉幕致詞表示，5月中爆發的疫情，能在90天左右就壓下，很不簡單，背後也代表這1、20年，我國在生醫產業的人才、技術布局，有建立良好基礎。

吳政忠感謝所有BTC委員、醫療人員、生醫產業從業人士過去的辛勞，也指出生醫產業與電子產業等其他產業不太一樣，期程很長，也很辛苦，但他預期從2021到2031年，會是我國生醫產業開花結果的十年。

對於相關修法、立法進度，吳政忠表示，《生技新藥產業發展條例》今年將要落日，經濟部已將草案修正為《生技醫藥及精準健康產業發展條例》，政府會拜託立法院，務必要在今年通過。

吳政忠指出，科技部本會期也要將太空中心改制行政法人，以及推動《智慧醫療創新實驗條例》，在沙盒機制內進行鬆綁，目前也正在與業界溝通中。

吳政忠也建議，在台灣生醫產業強化國際鏈結方面，以往大家在推動工作上會比較線性，因此盼國內智庫、政府部會，可先看看國際趨勢與標準在哪。

吳政忠接著解釋，大家不一定要只聚焦新南向國家，畢竟美國是最能應用新產品的國家，也可先看看美國有怎樣需求，兩邊可同步進行。

吳政忠表示，這次會議結論，會成為行政院生醫產業政策重要參考，會請各部會推出可行的行動方案，並保證政府部會都會非常前瞻，且會比去年更快往前邁進。