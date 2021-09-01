中經院辦台美TIFA網路說明會 大談對產業重要性

中經院今（1）日舉行「台美TIFA及經貿合作產業溝通」網路說明會，邀請TIFA主談人、行政院經貿辦副總談判代表楊珍妮分享6月TIFA成果及幕後故事。

網路說明會由中經院WTO及RTA中心副執行長李淳、楊珍妮及工業總會秘書長蔡練生一同參與。

李淳致詞表示，TIFA很重要的功能就是在多變化時代，可以提供產業及台美合作收集最新的資訊，不僅包括未來趨勢，也包括美國期待台灣身為盟友在國際上如何合作，所以舉辦三場網路說明會。

蔡練生表示，TIFA是台美中間重要的對話管道，隨著台美貿易更加熱絡，確保對話管道暢通，必須要戰略思維，除了強化供應鏈合作，如半導體、疫苗、電動車之外，也希望藉由盟友合作讓台灣成為發展ICT、資安產業的重鎮。

楊珍妮表示，美國憲法規定貿易屬於國會權責，因此政府設立美國貿易代表署（USTR）掌管對外貿易談判、合作。各國沒有向美國洽接FTA之前，都是由TIFA機制運作，重要性可見一斑。

楊珍妮提到，台美關係大幅提升，美國參眾議員都不斷寫信認為台美TIFA應復談，而無論是美國衛生與公眾服務部部長阿薩爾（Alex Azar）、美國國務次卿克拉奇均在去年9月訪台；年底也召開「美台經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），簽訂數向MOU；諸多成績都促成今年TIFA會議。

至於TIFA對於產業界關注動向，楊珍妮分為「推動供應鏈韌性夥伴」、「降低業者營運成本」及「企業研擬經營策略及推動永續發展」三部分，包括美國認為台灣半導體、醫療器材是供應鏈夥伴；減碳政策；電子商務及數位貿易；共同打擊不公平貿易；簡化通關程序；簡化醫材茶廠文件等均有共識。

李淳表示，美國近年啟動供應鏈檢討的原因包括，產業外移造成人才流失，必須重建美國製造能量；去年疫情凸顯美國過度仰賴進口，進口來源過度集中造成供應鏈「斷鏈」；美國與中國大陸關係改變，從戰略性夥伴改為戰略性對手，須降低依賴，處理不安全風險。

美國因此需要分散供應鏈，策略包括地點分散，如邀請半導體產業到美國設廠，以及供應商分散，如強化日本、南韓、歐洲及台灣生產美國電池，降低對大陸廠商依賴。