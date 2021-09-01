行政院2021年BTC落幕 吳政忠：建立生物製造自主研發

行政院2021年「生技產業策略諮議委員會會議」（BTC）今（1）日落幕，對於委員們所提完善生態系、建構健康大數據平台、跨域／防疫科技創新、強化國際鏈結四大面向建議，科技會報副召集人吳政忠表示，將結合業界共同挹注資源，建立我國創新生物製造自主研發力。

行政院科技會報辦公室表示，2021年BTC會議今日順利謝幕，並由吳政忠聽取委員代表閻雲，報告今年度BTC總體建議事項，提出多項策略建言，委員代表閻雲總結報告的建議事項內容，涵蓋完善生態系、建構健康數據基盤、推動跨域／防疫科技創新、強化國際鏈結等四大面向。

科技辦表示，這些建議包括政府應積極營造產業發展環境，從人才、法規、場域、制度等面向完善生態系；應持續推行人體生物資料整合與建置健康大數據平台，導入商業運用模式，兼顧個資保護和產業發展。

科技辦接著指出，新冠肺炎疫情加速醫療數位變革，除扶植智慧醫療關鍵技術，以提供更便利安心的健康服務，也應加強疫病產品開發及建立委託研發及生產代工（CDMO）國際平台。

科技辦表示，委員代表也建議，另為因應國際局勢變動及美中競合關係，台灣也應發揮BioICT強項切入利基市場，推動國際策略聯盟或併購，連結全球產生更大聲量。

吳政忠在閉幕致詞時強調，新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈重組，也翻轉世界樣貌，台灣生醫應聯手ICT優勢產業，迅速有效導入AI、5G／6G、IoT、Blockchain等科技，應用在醫療與數位結合的智慧醫院環境、遠距醫療系統等實際案例，帶動精準健康產業創新發展。

吳政忠指出，台灣生醫也應因應後疫時代，聚焦發展「智慧醫療」、「防疫科技」、「健康數據治理」等三大主題，例如運用「智慧醫療創新實驗條例草案」的沙盒機制促進科技創新。

吳政忠指出，將結合業界共同挹注資源，建立我國創新生物製造自主研發力；強化公私協力建立資料治理與應用架構、商業合規運用及回饋機制，開創數據經濟的新商機與附加價值，相信台灣能在全球復甦賽中加速、超前，實現數位國家、智慧島嶼之目標。

科技辦指出，本次會議歸結27項建議事項，將作為國家科技施政目標以及產業科技發展策略方向的重要參考，包括善用沙盒機制提供驗證材料或場域，促進智慧／數位醫療之臨床驗證及商業服務模式。

科技辦表示，此外，也將推動AI投入前瞻性資訊分析及預測應用等；加速政府投資防疫科技，建立新冠肺炎疫苗相關技術平台的量能，並導入關鍵原物料供應鏈及製造基礎設施；規劃新興國家的市場擴展策略等。

科技辦表示，該辦公室後續將邀集科技部、衛福部、經濟部等相關部會，研提具體行動方案與推動策略，整合串聯資源以發揮最大綜效，齊心盡力打底基礎設施，優化產業發展環境，以加速台灣生醫數位轉型，提升產業韌性，接軌疫後新世界。