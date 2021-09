劉書勝紀念獎徵件開跑 十萬獎金你等拿

台灣因應國際趨勢,推動能源轉型、開放電業自由化市場等,企業為了搶商機,急需優秀年輕世代人才挹注。台灣電力與能源工程協會去年成立「劉書勝紀念獎」,找來產學研重量級專家擔任評審,以中立客觀評選方式,讓得獎更具代表性,打造電力界的傑出青年獎,紀念獎即日起至9月30日開始徵件,今年獎金更提高至10萬元,期盼能帶動電力人才世代傳承,為台灣電力的永續發展打下良好根基。

在全球邁向淨零碳排的趨勢下,帶動能源電力產業商機蓬勃發展,相關職場機會應運而生,根據國際再生能源總署(IEA)發布的「2050淨零:全球能源部門路徑圖(Net Zero by 2050:A Roadmap for the Global Energy Sector)」報告指出,預計2030年可望創造1,400萬個職缺。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示,在氣候變遷加劇下,台灣已站在產業發展與環境永續的十字路口,尤需跨領域優秀電力人才的投入,運用新興科技、發揮嶄新思維,以突破重重挑戰,為台灣締造產業與永續的雙贏。想要培育跨域人才,除了學校端提供電力課程、出國參展機會外,大型獎項的肯定,也能讓人才有動力持續投入其中。為此,台灣電力與能源工程協會特別設立「劉書勝紀念獎」,此獎由劉書勝親友及電力先進,為感念劉書勝先生對電力界的貢獻共同捐贈設立。劉書勝先生不但是台電首位台籍業務處處長,更一生懸命致力於台灣電力電網現代化,並作育無數英才,成立劉書勝紀念獎,就是期盼延續他的精神,讓年輕人能夠薪火相傳。獎項歡迎任何企業在職優秀年輕人皆可報名,評選團匯集產學研界的巨擘,能從中獲獎的青年,絕對都是潛力無窮的一時之選。

「劉書勝紀念獎」2020年成立,首屆得主為為當時僅28歲的台電工程師鄭宇軒,他大二就立志要為電力產業貢獻一己之力,加入台電短短三年時間,表現完全不遜於資深員工,是台電少數資歷不到十年就派到國外,參與國際級研討會的台電人;更透過宣傳影片、設立網站等不同行銷手法,促使台電於新加坡智能電網指數(SGI)國際評比擠進前十名,優異表現能夠獲獎實至名歸。

劉書勝紀念獎即日起至9月30日前開放徵件,歡迎產業界能夠推薦35歲以下,在電力系統產業中工作5年以內具服務熱忱與發展潛力的優秀青年參與,獲獎者將提供10萬元獎金,鼓勵他們持續在電力領域發光發熱,再創產業新猷。