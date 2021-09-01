劉書勝紀念獎徵件開跑 十萬獎金你等拿

台灣因應國際趨勢，推動能源轉型、開放電業自由化市場等，企業為了搶商機，急需優秀年輕世代人才挹注。台灣電力與能源工程協會去年成立「劉書勝紀念獎」，找來產學研重量級專家擔任評審，以中立客觀評選方式，讓得獎更具代表性，打造電力界的傑出青年獎，紀念獎即日起至9月30日開始徵件，今年獎金更提高至10萬元，期盼能帶動電力人才世代傳承，為台灣電力的永續發展打下良好根基。

在全球邁向淨零碳排的趨勢下，帶動能源電力產業商機蓬勃發展，相關職場機會應運而生，根據國際再生能源總署（IEA）發布的「2050淨零：全球能源部門路徑圖（Net Zero by 2050：A Roadmap for the Global Energy Sector）」報告指出，預計2030年可望創造1,400萬個職缺。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，在氣候變遷加劇下，台灣已站在產業發展與環境永續的十字路口，尤需跨領域優秀電力人才的投入，運用新興科技、發揮嶄新思維，以突破重重挑戰，為台灣締造產業與永續的雙贏。想要培育跨域人才，除了學校端提供電力課程、出國參展機會外，大型獎項的肯定，也能讓人才有動力持續投入其中。為此，台灣電力與能源工程協會特別設立「劉書勝紀念獎」，此獎由劉書勝親友及電力先進，為感念劉書勝先生對電力界的貢獻共同捐贈設立。劉書勝先生不但是台電首位台籍業務處處長，更一生懸命致力於台灣電力電網現代化，並作育無數英才，成立劉書勝紀念獎，就是期盼延續他的精神，讓年輕人能夠薪火相傳。獎項歡迎任何企業在職優秀年輕人皆可報名，評選團匯集產學研界的巨擘，能從中獲獎的青年，絕對都是潛力無窮的一時之選。

「劉書勝紀念獎」2020年成立，首屆得主為為當時僅28歲的台電工程師鄭宇軒，他大二就立志要為電力產業貢獻一己之力，加入台電短短三年時間，表現完全不遜於資深員工，是台電少數資歷不到十年就派到國外，參與國際級研討會的台電人；更透過宣傳影片、設立網站等不同行銷手法，促使台電於新加坡智能電網指數（SGI）國際評比擠進前十名，優異表現能夠獲獎實至名歸。

劉書勝紀念獎即日起至9月30日前開放徵件，歡迎產業界能夠推薦35歲以下，在電力系統產業中工作5年以內具服務熱忱與發展潛力的優秀青年參與，獲獎者將提供10萬元獎金，鼓勵他們持續在電力領域發光發熱，再創產業新猷。