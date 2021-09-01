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五倍券點火拚全年GDP衝破6% 龔明鑫：有期待

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處8月中大幅上修2021年經濟成長率至5.88%，再加上五倍券準備發揮點火效果，今年GDP是否有機會衝破6%。國發會主委龔明鑫今（1）日表示，「有期待」，現在就看五倍券的效果是落在第4季，還是2022年的第1季，如果反應比較快，就有機會。

此外，針對行政院長蘇貞昌日前鬆口表示「能夠提前就提前」，究竟五倍券有沒有機會能夠趕在中秋節前上路？龔明鑫則未鬆口，他表示，因為這中間還有許多準備作業，且這活動一參與就是2300多萬人，這麼多人參與，準備工作一定要做好。

同時，龔明鑫也表示，五倍券大家都已經琅琅上口，只是原先由民眾拿出來的1,000元現在改由政府出，所以並沒有更名的打算，一樣還是叫做振興五倍券。

龔明鑫也強調，五倍券成功與否，在於愈多人參與，且加碼愈多的話，效果就會更好。

政府去年發放三倍券，政府編列經費約500億元，國發會估算對GDP貢獻最高達0.53%，每1元的預算創造實質GDP最高達到1.99元，龔明鑫說，這次五倍券政府編列預算約1,100億元，因此，樂觀估計可帶動2,000億元效益。

龔明鑫進一步指出，今年推出五倍券，金額增加到5,000元，不僅金額放大了，又看到陸續有地方政府、銀行，還有企業、商家都開始釋出加碼效果，相信五倍券會比去年更熱烈，這單單從地方政府就可以看出來。

龔明鑫說，去年政府7月發放三倍券，在當月或隔月，不管是零售、餐飲或住宿營業額，都比前一年同期成長，代表反應是很快的，產生點火和刺激效果。

至於打算如何使用五倍券？龔明鑫則表示，他今年依舊會選擇綁定信用卡，因為他覺得經濟部加碼推出的「好食券」還不錯，因此他還是會跟去年一樣，請家人吃飯，但他也笑說，「我們一家子出去，至少就七個人，五倍券根本不夠」。

五倍券 龔明鑫 GDP

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