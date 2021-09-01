五倍券點火 龔明鑫：今年經濟成長率有機會6%

政府發放的五倍券預計10月上路，針對五倍券對今年經濟成長率的貢獻，國發會主委龔明鑫今天表示，要看五倍券的效應會落在今年第四季或明年第一季，如果效應反應比較快，落在今年第四季，今年成長率有機會到6%，「對於成長到6%有期待」。

至於五倍券為何不趕在中秋節前發放？龔明鑫說，因為中間要有準備作業，蘇貞昌院長表示準備若來得及就提前，但發放五倍券一參與就有2300多萬人，這麼多人參與，有些準備工作要做好。

主計總處日前預估今年的GDP成長率為5.88%，距離6%只有0.12個百分點，在被問到今年GDP是否可能到6%時，龔明鑫說，要看五倍券的效應會落在今年第四季或明年第一季，如果效益反應比較快，就有機會到6%。

政府去年發放三倍券，政府編列經費約500億元，國發會估算對GDP貢獻最高達0.53%，每1元的預算創造實質GDP最高達到1.99元；而根據國發會委託智庫估算，帶動的效益最高有1016億元。龔明鑫說，這次五倍券政府編列預算約1100億元，樂觀估計可帶動2000億元效益。

龔明鑫說，去年政府7月發放三倍券，在當月或隔月，不管是零售、餐飲或住宿營業額，都比前一年同期成長，代表反應是很快的，產生點火和刺激效果；此外，不管是三倍券或消費券，參與的程度愈熱烈，效果會愈明顯，而今年五倍券金額放大，加上地方政府、銀行和店家加碼，反應會比去年更熱烈，因此預估效應會比去年倍數成長，這從地方政府爭相加碼的反應就看得出來。

龔明鑫指出，五倍券政府編列1100億元屬於政府支出面，民眾領券後如果消費的服務都是國內創造，就會算入對GDP的貢獻，但民眾消費免不了會有進口舶來品，這部分就要扣掉；此外，如果消費屬於替代消費，儘管還是算在GDP，但不會算在五倍券效果。