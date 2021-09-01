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供電接連出事卻無責任 王美花：一切由長官決定

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台電513、517接連發生大停電，727又發生核二2號機跳機事件，日前公布懲處達台電董總，經濟部卻無人受罰。經濟部長王美花今（1）日受訪表示，第一時間就有向長官回報，並願意承擔政治責任，但長官最終指示她及台電團隊留任，強調自己若還能為國家做事就會留任，須離去也不會有意見，一切由長官決定。

513、517大停電及727核二2號機後，經濟部上周公布懲處名單，總計有25位副總經理、處長到廠長等高階主管遭記申誡二次至大過一次不等；台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利則因督導不周，各記大過一次。但相對815大停電，時任經濟部長李世光下台，讓外界質疑是被「輕輕放下」。

王美花今日在節目表示，513大停電第三方公正單位鑑定是台電與包商責任各半，517大停電是遇上疫情升溫、百年大旱、機組大修等諸多不利因素才發生一部機組故障就造成全台大停電，經過兩次停電後，台電跟經濟部已經提出很多改善措施。

王美花說，既然長官將他留下就是要把手頭上工作做好更重要，不管台電文化或未來供電如何調配，包括減碳等等，大家同心一力把事情做好。

而外傳民進黨有意徵召王美花當刺客挑戰彰化縣長，王美花笑說，看到報導也非常驚訝，但也強調自己不是政治人物，也沒有政治企圖心，就是把事情做好。至於丈夫、國安會秘書長顧立雄是否將接任閣揆，王美花則尷尬地連回「沒有」。

停電 台電 王美花

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