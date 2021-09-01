明年基本工資是否漲 王美花：今年GDP增加不調很難

勞動部長許銘春先前表示基本薪資將朝「正向走」。經濟部長王美花今（1）日接受專訪表示，經濟部屬於基本薪資審議委員會成員之一，但其實不用蒐集業界也知道，製造業跟內需服務業兩樣情；她立場認為，若按主計總處講今年GDP 5.88%，「基本工資說不能調恐怕很難。」

王美花說，經濟部在基本薪資審議委員會負責蒐集業界情形，但今年不用收集也知道製造業今年表現好得不得了，內需服務業因為疫情的措施影響很大，呈現兩樣情。

過往審議基本工資有幾項要素，其中經濟表現是最主要的判斷因素。王美花說，今年經濟成長率會這麼高，製造業出口暢旺，認為製造業不調，恐怕是不太可能。而過往基本工資都是一起調，不太可能有例外，因此經濟部也在想如何對委員會提出配套，提出一個可以兼顧製造業及內需服務業的方案。

王美花也坦言，過去製造業暢旺，內需服務業出現這麼大落差的特別情形以前沒有碰過，須進一步思考。