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釋疑振興券疑難雜症 王美花：中秋節前恐難發放

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部王美花接受專訪，解釋為何振興不發放現金及提供小面額振興券。王美花說，現金無法在限時內刺激需要振興的產業，若印製大量小面額券，不僅會增加成本，更可能會變成厚厚一疊。對於振興券是否可以趕在中秋連假前發放，她說考量到數位券進度，不太可能趕上。

媒體人黃光芹表示，自己本身也是現金派，詢問振興券規劃考量。王美花解釋，對商家來說，要領現金還是券真的很不同，「有券才會限時消費，給錢的話，你不知道他做什麼樣的振興」，而考量到紓困已經發現金，認為是她擔任公務員40年，少見細膩設計。

王美花說，為了振興經濟部照顧的餐飲業，除了經濟部支出10億元預算，結合台塑集團捐贈10億元，讓民眾除了振興券5,000元，也可抽取400萬份的500元好食券，可以針對受創作嚴重的餐飲、夜市及糕餅店使用。

經濟部中部辦公室也如火如荼與夜市、自治會討論，導入數位支付工具，希望業者可以用QR Code，如此不僅可以節省機械設備費用，更可以吸引更多年輕人消費。

王美花也補充，夜市最在意兩件事，就是因此會不會被查稅，第二是會不會增加手續費；對此，財政部也釋疑不會依此作為查稅工具；經濟部則補貼業者6個月手續費，讓夜市自治會配合意願提升。

對於五倍券最小面額為200元，似乎無法刺激屬於「銅板經濟」的夜市、小商家。王美花解釋，上次三倍券同樣是200元起跳，現在五倍券拿起來更是會有「厚厚一大包」，如果還要印製100元，不僅成本會增加，厚度更是會大幅增加。

因此，王美花認為依照去年經驗，民眾若是超過200元的消費可以選擇振興券，低於200元則是回歸到現金交易，若搭配業者提出組合優惠，同樣是有辦法達到振興效果。但她也提到，振興券無法硬性找零，是為了避免民眾拿到大面額振興券去小額消費換現金，如此就失去振興券意義。

對於振興券是否可能中秋前推出，王美花認為，考量到數位的介接以及紙本的作業，中秋節前應該是來不及。

振興券 王美花 經濟部

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