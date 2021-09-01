快訊

首例突破性感染機師驗出Delta 指揮中心加嚴機組員檢疫

20年苦戰到此結束？拜登怒答的「阿富汗終戰總結論」

美國颶風重擊 台塑路州兩個廠暫時停車

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

颶風艾達（Ida）重創美國路州等墨西哥灣沿岸，造成當地不少石化廠宣布不可抗力暫時停車，台塑（1301）目前在路州僅有PVC（聚氯乙烯）和VCM（氯乙烯）兩個廠，因颶風暫時停車，由於設備未受損、預計等稍後電力、氮氣恢復供應後，最快本周末就可以恢復全能生產。

另外台塑美國主要生產基地德州廠，此次並未受到影響，工廠正常生產。

台塑主管表示，台塑美國主要生產基地在德州，此次並未受到颶風影響。至於在災區路州，台塑只有PVC和VCM兩個廠，其中因為氮氣和氧氣是外購，目前當地有將近九成電力中斷，沒電，而且原料沒辦法供應輸送，因此台塑路州兩個廠目前是暫時停車，但預計最快本周末就可恢復全能生產。由於停車時間不長，且範圍有限，評估此次颶風對於台塑美國的產能影響不大。

倒是艾達颶風造成路州不少石化廠生產中斷，包括ExxonMobil（艾克森美孚）、Dow（陶氏）、Shell（殼牌）、Shintech（信越化學）、Westlake（華美化學）等多家重量級石化廠都宣布不可抗力暫時停車。

其中以PVC受影響程度最大，包括Shintec、Westlake和台塑美國都有產能受影響，根據S&P和lClS等權威機構估算，因為此次颶風造成當地多達283.5萬噸的PVC年產能暫時停車，占全美產能高達32.6%。隨市場供應轉緊，預料將推升PVC價格上揚，國內PVC生產廠商包括台塑（1301）、華夏（1305）有望受惠。

台塑 颶風

延伸閱讀

紐約油價8月創今年最大單月跌幅 鋁價10年來最高

台塑：因颶風艾達受損輕微 將儘速復工

泛用樹脂漲價 塑化股樂

中鋼、新光鋼 認購熱

相關新聞

明年基本工資是否漲 王美花：今年GDP增加不調很難

勞動部長許銘春先前表示基本薪資將朝「正向走」。經濟部長王美花今（1）日接受專訪表示，經濟部屬於基本薪資審議委員會成員之一...

無薪假反彈！ 實施人數增至5.8萬、旅行社增最多

我國疫情警戒降至二級，中小學今起開學，無薪假（減班休息）情勢卻不降反升。勞動部今（1）日發布最新無薪假統計指出，目前實施...

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產分配完成

被譽為「經營之神」的台塑集團創辦人王永慶2008年過世後，國內的526.8億元遺產已分配完成，但仍有存在渣打銀行的1億1...

勞動基金截至7月小賺222.2億 8月可望繼續正成長

勞動部勞動基金運用局今公布勞動基金最新績效，截至今年7月底，勞動基金整體賺3224.8億元、收益率7.04%，7月單月小...

疫情衝擊全球供應鏈 中經院八月PMI由升轉降

中華經濟研究院今天發布8月製造業採購經理人指數（PMI）指數下跌3.1個百分點至62.1%，雖是連續十個月維持在 60....

台積電布局車用 日廠2025量產 先等美國經驗

這波車用晶片，打開台積電地緣政治新布局，台積電赴日本設立晶圓廠案正在加速進行，雖然迄今尚未公布投資細節，但據台積電供應鏈透露，這項投資案幾乎已底定，只是合資部分，台積電是要掌握51%股權，或是與日方各占一半股權，還在最後討論階段。不過採合資進行、2025年量產，已是既定的方針。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。