美國颶風重擊 台塑路州兩個廠暫時停車

颶風艾達（Ida）重創美國路州等墨西哥灣沿岸，造成當地不少石化廠宣布不可抗力暫時停車，台塑（1301）目前在路州僅有PVC（聚氯乙烯）和VCM（氯乙烯）兩個廠，因颶風暫時停車，由於設備未受損、預計等稍後電力、氮氣恢復供應後，最快本周末就可以恢復全能生產。

另外台塑美國主要生產基地德州廠，此次並未受到影響，工廠正常生產。

台塑主管表示，台塑美國主要生產基地在德州，此次並未受到颶風影響。至於在災區路州，台塑只有PVC和VCM兩個廠，其中因為氮氣和氧氣是外購，目前當地有將近九成電力中斷，沒電，而且原料沒辦法供應輸送，因此台塑路州兩個廠目前是暫時停車，但預計最快本周末就可恢復全能生產。由於停車時間不長，且範圍有限，評估此次颶風對於台塑美國的產能影響不大。

倒是艾達颶風造成路州不少石化廠生產中斷，包括ExxonMobil（艾克森美孚）、Dow（陶氏）、Shell（殼牌）、Shintech（信越化學）、Westlake（華美化學）等多家重量級石化廠都宣布不可抗力暫時停車。

其中以PVC受影響程度最大，包括Shintec、Westlake和台塑美國都有產能受影響，根據S&P和lClS等權威機構估算，因為此次颶風造成當地多達283.5萬噸的PVC年產能暫時停車，占全美產能高達32.6%。隨市場供應轉緊，預料將推升PVC價格上揚，國內PVC生產廠商包括台塑（1301）、華夏（1305）有望受惠。