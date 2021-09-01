迎台灣黃金10年 數位國家總會盼打造軟體護國群山

由「數位國家總會」發起，並與資策會、陽明交大、PwC共同合作舉辦的「台灣黃金10年線上換桌論壇」於8月28日圓滿落幕，邀請100位產業典範與潛力代表，結合陽交大研究量能，與150家領航新創共同攜手掌握台灣經濟的各種可能與未來機會。

面對後疫情時代的低薪困境，及美中科技貿易爭霸的白熱化，台灣獨有的政經地位再次獲得全球關注，未來10年台灣將呈現全新面貌；並透過「台灣黃金10年商業領袖專訪系列」影片，持續匯集各產業指標人物的前瞻觀點，為台灣帶來世界新風向。

論壇中除了認識將共同成就台灣黃金10年的100個精彩人物外，數位國家總會提到「我們正在努力打造一個新的『台北國際會議中心』並組織跨領域，跨國界的產官學先進、新創，攜手推動12大主題企劃；下一次論壇將會是台北、矽谷、倫敦、特拉維夫等城市共同舉辦的『世界新創交換計畫』，未來也將有各種形式的Gathering，在天母森林裡的咖啡廳舉行。」

本次獲邀出席的嘉賓，包括，Youtube共同創辦人陳仕駿、可成科技董事長洪水樹、矽谷創投之神-橡子園董事長陳五福、安碁資訊董事長施宣輝、鴻海MIH聯盟執行長鄭顯聰、森崴能源總經理胡惠森等跨產業巨擘。與新創先驅攜手探討AI、IOT、5G、綠能、遠距醫療、自動駕駛等主題，期待透過軟硬整合的新建設締造台灣的黃金10年。

胡惠森表示，未來10年台灣要跟得上國際轉型，最快的就是能源轉型，以綠能和潔淨能源發展為主。目前全球有100多城市再生能源占比超過70%，台灣2025 年目標為20%，未來會更高，台灣是孤島、電力更需多元化。台灣擁有強大的資通訊網路，透過區塊鏈、能源、大數據及人才與國際接軌，將台灣的再生能源升級為國際化的服務業，打造台灣區塊鏈綠能平台。

鴻海MIH聯盟執行長鄭顯聰指出，未來10年，電動車不僅只是移動的交通工具，而是您的生活第二個空間，除了自動駕駛、減少CO2排放，還能將您的生活空間移入車內的智能駕駛，台灣要掌握核心晶片技術，結盟海內外企業組成 EV生態圈，打造一個匯聚全世資金人才的MIH平台，為台灣打造移動端世界聯盟。

「數位國家總會」是由世界公民智庫董事長呂學海、前資策會董事長史欽泰發起，200 位台灣政經、文化、科技產業人士所組成的民間團體，以推動台灣各產業各領域數位轉型為宗旨，期望在未來10年共同推動百大軟體建設，帶領台灣跨越疫情，聯手打造軟體護國群山。