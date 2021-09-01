中芯怎麼了？上半年研發人員大減26%、減薪4%

大陸中芯近日公布上半年財報，其中部分數據引發議論，在美國貿易制裁持續下，上半年獲利年成長278%但是弔詭的是上半年研發費用年減15%，特別是研發人員大減26%、平均薪資待遇更減少4%，在上半年獲利成長之際引發議論。

依據中芯說明，研發人員數量較先前減少，主要因部分研究相關人員轉入生產運營崗位，以及出售子公司SJ Semiconductor Corporation影響所致。

不過，中芯也坦言，人才爭奪日益激烈，如果有大量人才離職又無法在短期內招募經驗豐富的技術人才，會對公司競爭力產生不良影響。

今年7月中芯無預警公布，原先在公司任職20年的技術研發副總裁、核心技術人員吳金剛博士近日因個人原因申請辭去相關職務並辦理完成離職手續。該名高階主管今年5月才甫獲得上千萬價值的股票留才，因此傳出相關消息引發市場議論紛紛。

另有一個傳聞是，中芯確定無法離開美國出口管制相關清單，今年6月又被拜登政府列入軍工複合體企業名單，先進製程無法推進，成熟製程設備又購買不順，已有相關人才另起爐灶，傳聞大陸榮芯半導體會是下一個吸納人才的大本營，該公司也規畫擴充12吋成熟製程的可能性。