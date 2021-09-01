疫情衝擊全球供應鏈 中經院八月PMI由升轉降

中華經濟研究院今天發布8月製造業採購經理人指數（PMI）指數下跌3.1個百分點至62.1%，雖是連續十個月維持在 60.0%以上擴張速度，卻是今年1月以來最慢擴張速度。而且供應商交貨時間持續攀升，新增訂單與生產指數擴張速度也明顯趨緩，出現今年4月以來最慢擴張速度。隨著疫情趨緩，未季調的非製造業經理人指數（NMI）指數持續上升3.5個百分點至56.7%，連續兩個月擴張。

中經院表示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用都是下跌，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。其中因8月美西與中國大陸塞港問題嚴重，東南亞部分國家停工或減產，供應商交貨時間指數在連續二個月上升（高於50.0%)速度趨緩後，指數回升1.1個百分點至69.6%。

此外，製造業新增訂單與生產指數擴張速度也因全球供應鏈問題，明顯趨緩，二個指數雙雙下跌，分別回跌5.5與4.0個百分點，分別來到62.3%、62.9%，都是今年4月以來最慢擴張速度。季調後的人力僱用指數也回跌1 .9個百分點至58.3%，但仍為連續第14個月呈現擴張。

至於今年以來一路飆升的原物料價格指數，雖維持連續九個月維持在80.0%以上的上升（高於50.0%）速度，惟指

數大跌5.0個百分點至80.1%，是去年12 月以來最慢上升速度。

製造業採購經理人未來六個月展望指數也出現下跌，八月下跌4.9個百分點至61.3%，為 2020年11月以來最慢擴張速度。六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業（65.0%）、電力暨機械設備產業（62.9%）、基礎原物料產業（58.9%）、食品暨紡織產業（55.4%）、交通工具產業（54.5%）與化學暨生技醫療產業（52.3%）。

非製造業部分，隨著台灣確診人數邁向清零並降級至二級警戒，8月NMI上升3.5個百分點至56.7%。 八大產業NMI皆呈現擴張，各產業依擴張速度排序為住宿餐飲業（65.3%）、教育暨專業科學業（59.5%）、營造暨不動產業（59.4%）、運輸倉儲業（57.4%）、批發業（57.2%）、金融保險業（55.9%）、資訊暨通訊傳播業（53.9%）與零售業（51.4%）。

四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。其中非製造業「商業活動」逐漸步出此波本土疫情的衝擊，指數在6月觸底後，已連續二個月擴張，且指數續揚7.6個百分點至61.5%。

由於國內新增確診人數邁向清零，業者認為未來產業與景氣狀況將可改善，「未來六個月展望」指數已連續二個月擴張，指數續揚 4.2 個百分點至58.3%。八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業（67.9%）、零售業（65.8%）、資訊暨通訊傳播業（65.6%）、運輸倉儲業（64.8%）、住宿餐飲業（55.6%）、批發業（54.4%）與教育暨專業科學業（53.0%）。僅金融保險業（47.9%）回報未來六個月展望呈現緊縮。