製造業景氣放緩？8月PMI跌至62.1 今年來最慢擴張

中華經濟研究院今（1）日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌3.1至62.1，雖然是連續十個月維持在60以上的擴張值，但卻是2021年1月以來最慢擴張速度。中經院院長張傳章表示，整體來看製造業景氣維持在長期上升或持平，其中半導體產業的訂單透明度，更可以看到2022、2023年，只是Delta變種病毒左右疫情變化，仍需關注。

張傳章表示，8月PMI六大產業全數擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業65.0、電力暨機械設備產業62.9、基礎原物料產業58.9、食品暨紡織產業55.4、交通工具產業54.5與化學暨生技醫療產業52.3。

至於8月PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張，顯示儘管變種病毒、8月美西與中國大陸塞港問題嚴重，又加上東南亞部分國家停工或減產，供應商交貨時間指數在連續二個月上升速度趨緩後，指數回升1.1至69.6，顯示製造業仍延續偏向樂觀的長期趨勢。

這也反應在製造業未來六個月展望指數，已連續13個月呈現擴張，只是8月指數下跌4.9至61.3，是2020年11月以來最慢擴張速度。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫指出，PMI指數是跟上個月比的相對值，雖然8月PMI下跌3.1，但他的觀察是，這顯示是慢慢回到供需均衡，但需求仍是大於供給，而缺貨和追貨情形依然存在。賴樹鑫強調，製造業不缺訂單，缺原料才是最大問題。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢認為，過去幾個月因為歐美國家解封，經濟成長爆衝，國內PMI指數該反應的也都反應了，8月PMI回跌，稍微減緩也是合理的現象，當然這也多少反映國際情勢仍受Delta病毒影響所致。

在8月台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，指數則是續揚3.5至56.7，已連續二個月呈現擴張，但張傳章提醒，這不宜解讀內需產業已經好轉，只能說是由「谷底回升」，且也是過去基期較低所致。

在8月NMI八大產業部分，也皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業65.3、教育暨專業科學業59.5、營造暨不動產業59.4、運輸倉儲業57.4、批發業57.2、金融保險業55.9、資訊暨通訊傳播業53.9與零售業51.4。

張傳章表示，8月NMI指數續揚，與暑假結束前的報復性出遊也有關係。因此，在住宿餐飲和零售業，皆可以看到反彈回升的趨勢。