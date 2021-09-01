無薪假反彈！實施人數增至5.8萬、旅行社增最多

我國疫情警戒降至二級，中小學今起開學，無薪假（減班休息）情勢卻不降反升。勞動部今（1）日發布最新無薪假統計指出，目前實施無薪假增至4,822家、58,731人，其中住宿餐飲占四成二，但旅行社增加最多。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期統計係反映至8月底，隨著國中小學恢復上課，民眾生活陸續回復常軌，預計餐飲、團膳、文具書籍等批發零售業、客運業等無薪假情勢將會趨緩。

他分析，無薪假情勢最嚴峻係落在7月，周周增加逾萬人；但若以8月底對比7月底，這波無薪假重災區住宿餐飲、批發零售業等，都已呈下降趨勢，顯示這兩大業無薪假高峰已過。

不過黃維琛指出，惟支援服務業（含旅行社）無薪假人數卻走升，8月底較7月底增加635家、4,733人；而近月來，整體無薪假才增加2,000多人，顯示主要為旅行社無薪假所推升。

統計顯示，目前支援服務業有1,106家、8,376人實施無薪假，較上周增加872人，為本期各業中增加最多。

統計指出，目前住宿餐飲業、批發零售業現各自有24,795人、7,825人實施無薪假，一周內分別增加170人、340人。

勞動部統計指出，本期有4,822家，58,731人實施無薪假，一周內增加196家、2,165人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施態樣較多的是每月休9至12日。