勞動基金截至7月底大賺3,224.8億 收益率7.04%

勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，截至今年7月底，勞動基金整體賺3,224.8億元，收益率7.04%；儘管全球金融市場動盪走跌，勞動基金7月單月還是進帳222.2億元。

勞動基金運用局表示，7月歐美國家疫苗覆蓋率持續提升，經濟活動快速復原，然而亞洲區域持續遭受新一波變種病毒肆虐，使得這些國家工廠、港口陷入困境，進而衝擊全球供應鏈，金融市場則是震盪下跌走勢。

MSCI 全球股、 亞太股、新興市場股、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，7月表現分別為 0.69％、負6.61％、負6.09％、負2.86 ％、1.33％及 1.09％，累計今年表現分別為 13.08％、負0.22％、2.13 ％、17.07％、負1.92％及 13.81％。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，隨著各國疫苗施打與藥物研發接續進行，加上各國持續 性擴張政策支持下，經濟活動可望持續正向復甦，然而變異病毒蔓延情 形及地緣政治風險等，仍將持續干擾市場動態。

整體勞動基金截至今（2021）年7月底止規模為4兆9,554億元，其中新制勞退基金規模為3兆33億元，舊制勞退基金規模為9,414 億元，勞保 基金規模為 8,449 億元。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點，今年截至7月底，整體勞動基金評價後收益數為3,224.8億元，收益率7.04％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為6.99％、8.22％、7.25％。

此外，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,620億元，收益數為291.5億元，收益率為7.27％；受農業委員會委託管理之農民退休基金規模為 13.3 億元，收益數為 357萬元，收益率為 0.87％。