原物料價漲不停 味全總座：調整產品組合和促銷因應

味全（1201）今（31）日召開股東會，味全總經理張教華去年曾說太陽出來了，今年他表示，「太陽將漸漸升起」，下半年持續提升銷售總量及毛利，也已前進外送超市，迎合消費習慣的改變；另，運費成本提高，原物料價格上漲，味全將做產品組合和調整促銷來因應。

而中國大陸市場，蘇州廠明年5月投產，將成為營運一動能。

味全31日股價以20.85元作收，下跌0.05元。

張教華說，今年上半年台灣事業營收47億元，成長1.8%，獲利比去年同期增5,000萬元，大陸事業營收52.7億元，成長16.2%，獲利比去年同期增1.1億元，核心品牌包括貝納頌、每日C和萬丹乳品都帶來不錯成長動能。

台灣今年5月疫情大爆發，對味全有正面也有負面，但正面較多，疫情衝擊餐飲通路的

B2B業務銷售，但人流動至超市量販的B2C通路，也讓6到8月有不錯增長。

核心產品林鳳營，目前市佔率約22%，緩步上升，要回到往年高達40%市占率，仍需時間，貝納頌在冷藏咖啡市占率為40%。

疫情改變消費習慣，他說，公司調整通路策略，去年起開始與外送超市合作，讓產品上架，透過外送平台提升銷售業績。之後研擬推出健康概念的商品，符合消費者對健康的需求。

此外，缺櫃塞港，使原物料價格上漲，影響味全的大宗物資，是奶粉、糖、小麥和大豆，還有包材等，不過今年已買得差不多；從美國來，運費以前兩三千元，現在已漲到兩萬元，明年運費成本一定會提高，會想辦法解決原物料上漲問題，做產品組合和調整促銷價，基本價格則不會調漲。