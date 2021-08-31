快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

美國BERI 2021年投資環境風險評估 台灣為世界第四

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

美國商業環境風險評估公司（BERI） 2021年第二次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名同名，總分61分；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級。展望2022年台灣排名全球第三名，評分62分；2026年全球第三名，評分66分。其他亞洲國家，如新加坡、中國大陸、日本，分別屬於第五、十及14名。

投資處表示，BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

台灣在營運風險指標為全球第三，僅次於美國及瑞士，在亞洲國家中則是第一，其次為南韓及越南；BERI預期我國2022年營運風險排名第3名，2026年排名第3名。

投資處表示，台灣2021年第1季實質GDP較去年同期增長8.9%，這是十年來最佳的表現，主要歸因於出口成長21.3%；6月工業生產較去年同期增長16.5%，高於前一個月的 14.1%。

而在政治風險方面，台灣政治風險指標排名全球第25名，在亞洲地區落後於新加坡、大陸、南韓、日本、越南及印尼等國家。而BERI預測台灣2022年政治風險排名還會下滑到27名，但在2026年則會回升到19名。

最後，在匯兌風險指標方面，台灣全球第1名，勝過瑞士及南韓。投資處表示，台灣由於市場對科技產品的強勁需求，出口收入增長了35.1%。經常帳結餘受益於貿易收支的持續改善，今年第1季貿易順差達到259.61億美元，比2020年同期增加90.31億美元，是有史以來第3大貿易盈餘。

值得一提，台灣在該項的「外匯法令架構」、「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」四項副指標，均排世界第一。

南韓 瑞士

延伸閱讀

從數字看美國代價 20年阿富汗戰爭落幕債留子孫

美國撤軍結束20年戰爭 神學士鳴槍慶祝：阿富汗已完全獨立

孫大千指美國撤軍阿富汗犯6錯誤：還能與美肝膽相照？

中國毒梟張建販運芬太尼致4死 美懸賞1.4億要線索

相關新聞

閒置住宅18.5%！十年一度人口普查 勞動力首見負成長

政府十年一度進行人口普查，行政院預計今日下午將公布109年人口及住宅普查初步統計結果。據了解，10年一度的人口普查發現，...

7月製造業景氣信號值微降 續亮黃紅燈

台經院今（31）日公布「7月製造業景氣信號」，整體製造業景氣信號值由6月修正後的17.68分，減少1.16分至16.52...

投資海外基金賺錢未申報 現在補報還來得及不會被罰錢

去年全球股市呈現多頭走勢，不少基金投資人也搭上獲利順風車，要注意的是，民眾如果是投資海外基金，不論是買賣基金收益或配息收入，達到一定門檻就要記得申報最低稅負，不少人因為向國稅局查調所得資料中沒有這部分所得，因此漏報遭連補帶罰。儘管所得稅申報已截止，但只要在國稅局發單補稅前自動補繳，只需補稅、不用挨罰。

【K歌之王慘／上】錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

「現在都不能營業，我也不知該怎麼辦！」國內防疫警戒降級，但KTV等場所仍未開放，上周五，錢櫃董事長練台生收斂起霸氣，謙卑地向小股東說明，去年林森店遭逢大火，今年又遇上三級警戒已停業逾3個月，所以股息發放不如預期，「再大的企業，也不堪停業虧損」。練說，目前每月虧損約8千萬元，只能寄望墾丁新館能趕緊開幕，及10月將發放的振興券上。

美國BERI 2021年投資環境風險評估 台灣為世界第四

美國商業環境風險評估公司（BERI） 2021年第二次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）排...

防疫再鬆綁 雙鐵可售座位增至八成

因應中央疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至9月6日，交通部昨（30）日宣布，在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。