美國BERI 2021年投資環境風險評估 台灣為世界第四

美國商業環境風險評估公司（BERI） 2021年第二次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名同名，總分61分；在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級。展望2022年台灣排名全球第三名，評分62分；2026年全球第三名，評分66分。其他亞洲國家，如新加坡、中國大陸、日本，分別屬於第五、十及14名。

投資處表示，BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

台灣在營運風險指標為全球第三，僅次於美國及瑞士，在亞洲國家中則是第一，其次為南韓及越南；BERI預期我國2022年營運風險排名第3名，2026年排名第3名。

投資處表示，台灣2021年第1季實質GDP較去年同期增長8.9%，這是十年來最佳的表現，主要歸因於出口成長21.3%；6月工業生產較去年同期增長16.5%，高於前一個月的 14.1%。

而在政治風險方面，台灣政治風險指標排名全球第25名，在亞洲地區落後於新加坡、大陸、南韓、日本、越南及印尼等國家。而BERI預測台灣2022年政治風險排名還會下滑到27名，但在2026年則會回升到19名。

最後，在匯兌風險指標方面，台灣全球第1名，勝過瑞士及南韓。投資處表示，台灣由於市場對科技產品的強勁需求，出口收入增長了35.1%。經常帳結餘受益於貿易收支的持續改善，今年第1季貿易順差達到259.61億美元，比2020年同期增加90.31億美元，是有史以來第3大貿易盈餘。

值得一提，台灣在該項的「外匯法令架構」、「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」四項副指標，均排世界第一。