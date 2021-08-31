7月製造業景氣信號值微降 續亮黃紅燈

台經院今（31）日公布「7月製造業景氣信號」，整體製造業景氣信號值由6月修正後的17.68分，減少1.16分至16.52分，燈號續為代表揚升的黃紅燈。

台經院指出，隨著Delta病毒擴散，包括東南亞、日、美等疫情再度增溫，影響部分國家復甦腳步。國內方面，受惠於全球需求回升及主要國家擴大基礎建設，出口、外銷訂單及生產等經濟指標仍有雙位數成長，惟部分國家疫情復燃，導致漲幅已明顯出現縮小，影響需求面及原物料投入面指標表現；儘管本土疫情趨緩，但台股在美國疫情升溫及半導體大廠法說會內容不如預期等因素，呈先漲後跌態勢，影響經營環境面指標表現。因此，使得7月整體製造業景氣信號值微幅下降。

就細部產業來看，在電子零組件方面，在電子零組件業方面，雖受惠於5G、高效能運算等應用晶片需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體產能滿載，出口、外銷訂單及生產指數連續出現18紅，惟美國及東南亞疫情復發，衝擊全球產業供應鏈，各項指標漲幅已明顯縮水，影響需求、原物料投入面等指標表現，使得7月本業景氣燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為持平的綠燈。

另，在機械設備業方面，受惠於半導體、5G及自動化設備需求殷切，推升售價面及需求面等指標，惟出口、生產及外銷訂單漲幅略有縮減，使得7月本業景氣燈號由6月代表繁榮的紅燈轉為代表揚升的黃紅燈。

台經院表示，整體來看，7月份仍受惠於全球景氣穩健復甦，帶動國際農工原料維持高檔，推升售價面指標，台經院製造業景氣燈號也出現今年以來第五個代表揚升的黃紅燈。從信號分數來看，此次黃紅燈的分數低於前幾個月的表現，主要是受到去年比較基期逐月墊高情況，加上近期美、日疫情升溫、東南亞疫情加劇，衝擊了全球經濟復甦及產業供應鏈的步調，進而使得生產、外銷訂單等實體經濟指標的漲幅不若之前強勁。

展望未來，台經院認為，國內自7月27日起調降疫情警戒標準至第二級，顯示本土疫情已呈現趨緩，政府在10月份將推出五倍券、加上各縣市政府及民間企業加碼，可促進消費需求增溫，隨著購買力道持續，將有助於內需產業的表現。

不過，上海浦東機場因疫情關閉，牽動全球貨運物流，塞港缺櫃問題將持續，而馬來西亞、泰國及越南等東南亞疫情再度惡化，雖影響當地台商生產活動，台商能否透過各地產能調配減輕其衝擊？當地為全球半導體、汽車等國際大廠的供應大本營，是否會影響相關產業需求？或者會產生轉單效應？皆是未來觀察重點。