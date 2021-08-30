全球疫情重挫離岸風電進度 達德：允能拚明年全數完工

達德能源今（30）日與長榮大學日簽訂產學合作意向書，達德能源董事長王雲怡表示，非常期待本土人才能解決台灣離岸風場依賴外籍人力的問題。由於疫情因素，達德的允能風場完工期限延後，王雲怡指出，在「最佳狀況」下，今年可完成四分之一的風機，明年若疫情減緩、邊境措施更鬆綁，就可以加緊腳步，將允能風場總共80支風機都建設完成。

因全球疫情導致邊境管制、零件出口不順暢等問題，全球離岸風電風場裝機時程都發生嚴重延誤，台灣離岸風場高度依賴外籍人力，延遲情況更是嚴重。允能風場在申請延期後，本應在今年底完成允能一期，也就是40支風機併網，不過，王雲怡表示，由於9月才能復工，中秋後海象又不利於施工，因此在最佳狀況下，也只能預期完成20支風機。這等於將已延期的進度再推遲，王雲怡說，屆時會再與經濟部能源局溝通，否則就將面臨罰款。

按照原本的契約，除了允能一期，允能二期的40支風機也應至少在今年完成五成，明年完成剩餘進度，不過現在也必須延期。王雲怡指出，如果明年全球疫情趨緩、台灣邊境管制鬆綁、氣候正常，允能還有機會在明年完成剩下所有風機的建設。

也因疫情經驗，王雲怡認為，產業應該更為積極和學界合作，培養出氣候變遷時代下，戰力堅強的本土人才，非常有助於降低台灣受變國際情勢變化衝擊。她期許與長榮大學簽下產學合作意向書後，三到五年後，就能有本土人才注入市場；台灣綠能產業在2035年之前，每年將有上千名人才需求，最需要的項目包括海工、維運，與製造。

長榮大學校長李泳龍表示，長榮大學參考耶魯大學氣候變遷溝通計畫，將針對年輕世代進行能源轉型的認知與態度調查，盼提供政府對於環境治理更為仔細、也更具有代表性的數據，作為未來國家推動溫室氣體管理政策與電源開發的重要溝通參考，同時也改變國人對於氣候變遷危機的認知，啟發共同執行減緩調適措施的環境公民信念。