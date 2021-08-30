林百里：科技廠可協助打造三大智慧醫療平台

廣達（2382）集團董事長林百里今（30）日表示，身為一名工程師，他對智慧醫療抱持著一個夢想，就是希望能利用資料導向、醫師導向及病人導向等三個智慧醫療平台，促成台灣線上與線下醫療的整合。

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今日第一天召開，林百里受邀以BTC特聘專家身份，透過視訊方式參與海內外專家的與談。

林百里表示，台灣資通訊產業對於智慧醫療的發展，能提供的技術種類很多，包括AI、Cloud、5G、Iot、AR／VR等等，但未來智慧醫療發展模式究竟是什麼？他曾看到不少專家提出很好的預測，台灣也建立許多很好的醫療網。

這是否意謂著台灣的醫療會朝線上與線下同時並存的發展？而十年後台灣的醫療資源是否會更有效的被利用？林百里認為，屆時醫學中心將負責重大疾病的治療、區域醫院則提供中間層次的醫療、地區醫院負責提供更多的醫療照護，這三個層次的醫院體系彼此分工合作，這是大家的夢想。

要讓這三層次的醫療體系都能分工合作，所有的數據及資源就必須具備共通性，才能更有效的利用醫療資源，達到更全面的精準健康照顧層面。

林百里表示，若站在IT公司的角色，如何提供工具來達到醫療數位化的目標，應打造三個平台，一是智慧醫院基礎建設Data Center，提供的是資料導向平台；二是遠距醫療建設，提供的是醫師導向的平台；三是智慧型醫療照護，提供的是病人導向的平台。

如何將這三大平台結合起來，為醫療的線上與線下整合提供服務？林百里強調「這是我身為一名工程師的夢想」，但夢想歸夢想，如何落實？他強調就是將台灣在IT產業的優勢，提供醫療在智慧轉型時，利用軟硬體結合提出解決方案。

最後，林百里也表示，台灣近年來很重視智慧醫療發展，他建議台灣當前各醫院的基礎建設要先強化，同時增加更多IT人才，否則科技廠商就算要提供工具給各醫院，卻因為各醫院的基礎建設與人才不足，讓相關工具很難供應給醫院。