快訊

家長看過來！北市最新「開學指引」出爐 15%學生不到校上課

新北增3例確診足跡曝光 西門町3店家、士林科教館入列

林百里：科技廠可協助打造三大智慧醫療平台

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

廣達（2382）集團董事長林百里今（30）日表示，身為一名工程師，他對智慧醫療抱持著一個夢想，就是希望能利用資料導向、醫師導向及病人導向等三個智慧醫療平台，促成台灣線上與線下醫療的整合。

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今日第一天召開，林百里受邀以BTC特聘專家身份，透過視訊方式參與海內外專家的與談。

林百里表示，台灣資通訊產業對於智慧醫療的發展，能提供的技術種類很多，包括AI、Cloud、5G、Iot、AR／VR等等，但未來智慧醫療發展模式究竟是什麼？他曾看到不少專家提出很好的預測，台灣也建立許多很好的醫療網。

這是否意謂著台灣的醫療會朝線上與線下同時並存的發展？而十年後台灣的醫療資源是否會更有效的被利用？林百里認為，屆時醫學中心將負責重大疾病的治療、區域醫院則提供中間層次的醫療、地區醫院負責提供更多的醫療照護，這三個層次的醫院體系彼此分工合作，這是大家的夢想。

要讓這三層次的醫療體系都能分工合作，所有的數據及資源就必須具備共通性，才能更有效的利用醫療資源，達到更全面的精準健康照顧層面。

林百里表示，若站在IT公司的角色，如何提供工具來達到醫療數位化的目標，應打造三個平台，一是智慧醫院基礎建設Data Center，提供的是資料導向平台；二是遠距醫療建設，提供的是醫師導向的平台；三是智慧型醫療照護，提供的是病人導向的平台。

如何將這三大平台結合起來，為醫療的線上與線下整合提供服務？林百里強調「這是我身為一名工程師的夢想」，但夢想歸夢想，如何落實？他強調就是將台灣在IT產業的優勢，提供醫療在智慧轉型時，利用軟硬體結合提出解決方案。

最後，林百里也表示，台灣近年來很重視智慧醫療發展，他建議台灣當前各醫院的基礎建設要先強化，同時增加更多IT人才，否則科技廠商就算要提供工具給各醫院，卻因為各醫院的基礎建設與人才不足，讓相關工具很難供應給醫院。

林百里 醫師

延伸閱讀

華碩攜手新竹臺大分院 開啟語音病歷新世代

兄弟奔喪14天快篩花近10萬 議員：快篩不應成牟利工具

食藥署公布聯亞EUA會議記錄 專家對變異株保護力存疑

現金股利大戶 郭台銘居冠

相關新聞

日本電動車充電椿不增反減 「2020大限」讓零排碳之路栽跟頭

一如日本業界先前的擔憂，日本電動車公共充電設備在「2020大限」碰壁。電子地圖公司Zenrin統計，2020年度公共場域的純電車（EV）充電椿（不含特斯拉等專用型）。比前一年少1087座，跌破3萬，是有統計8年以來首次減少。基礎設備不增反減，日本政府在邁向零排碳的路上栽跟頭。

IT技術整合醫療服務 林百里提倡建構3大平台

廣達董事長林百里今天以特聘專家身分參加BTC，他提到，IT技術可以幫忙建構以資料、醫生、病患為導向的3種平台，一旦平台整...

新竹就業中心用「安心即時上工」 助民眾立即就業

為協助受疫情影響的民眾紓解家計壓力，勞動部日前公告調整「安心即時上工計畫」條件，包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供...

台積電迎接輝達繪圖晶片、顯卡大單 再擴5奈米產能增幅近4成

在英特爾宣示以新架構，挑戰輝達（Nvidia）繪圖晶片（GPU）龍頭地位後，輝達也加速採用台積電先進製程的腳步。台積電供應鏈透露，輝達決定採用台積電5奈米製程，於明年推出新一代繪圖晶片及顯示卡，台積電為迎接這筆大單，決定明年將5奈米月產能擴大至近17萬片，增幅近四成，其中為輝達準備的數量就高達3萬片之多。

中鋼股東會 外資股東要求注意女性董事比例

中鋼（2002）今（30）日股東會，外資股東發言要求注意女性董事比例。董事長翁朝棟說，將會跟大股東經濟部反應此一議題，中...

BTC會議召開 楊育民籲台灣打造年產5億劑mRNA疫苗產線

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今（30）日起一連三天召開，旅美生醫專家、全心醫藥董事長楊育 民在首場專題演說中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。