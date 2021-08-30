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挺過釋股風暴 允能風場盼年底完成四分之一風機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

甫挺過釋股風暴，達德能源董事長王雲怡今（30）日表示，旗下允能風場希望能夠9月復工，趁中秋節前加緊趕工，目前預估最佳狀況是今年完成四分之一的風機，但這仍未達合約所規範的完工二分之一。不過，王雲怡說，因為受到疫情影響，人員是被迫不能進來，屬不可抗力因素，因此將向經濟部爭取通融。

今年5月本土新冠肺炎疫情大爆發，進入三級警戒，外籍人士無法入境，影響台灣離岸風電開發進程，光達德能源就有約千名外籍技師無法來台，不僅造成工程延宕，也凸顯我國風電人才的短缺。

受到本土疫情影響，王雲怡坦言，今年最佳施工期就快要結束，依據過往經驗，台灣海峽海象在中秋以後將不適合施工，因此僅剩2~3周的時間能夠趕工，最好的情況是今年可以完成四分之一的風機併聯作業，但這仍未達到政府合約的要求，也就是今年完成二分之一。

對此，王雲怡強調，疫情是不可抗力，後續會加強與經濟部能源局溝通，盼能獲得通融。

此外，達德能源表定2022年要完成整座風場開發，王雲怡則表示，只要明年國際疫情趨緩、台灣邊境管制放鬆讓外籍技師入境，就有希望趕工完成。

王雲怡強調，達德不會放棄，因為只要進度一延宕對廠商而言就是燒錢，一定要在最短時間內完成開發案。

疫情 離岸風電 中秋節

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