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2021年BTC登場 蘇貞昌：要使台灣成為生醫創新研發樞紐

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院今（30）日召開行政院生技產業策略諮議委員（BTC）會議，並以「精準創新 健康永續」為會議主題。行政院長蘇貞昌致詞表示，我國生醫產業營業額已從2016年的4,700億元，提升到2020年的6,400億元，盼共同努力，使台灣成為國際級生醫創新研發樞紐。

行政院科技會報辦公室指出，今年BTC會議以「精準創新 健康永續」為主軸，從預見未來樣貌剖析疫後新態勢與新轉變，導引我國生醫發展契機與戰略布局 。行政院長蘇貞昌表示，將持續投入更多資源，建構優質的環境，為國人同胞帶來更健康、更便利的生活。

科技辦表示，為因應疫情，今年會議採線上線下同步舉行，由行政院科技會報副召集人吳政忠主持，透過視訊連線海內外委員、特聘專家及相關部會代表，共同研析後疫情時代的變化、挑戰和機會，提點未來政策推動策略方向。  

科技辦表示，會議也藉由同步直播，讓關注台灣生醫的社會各界都能即時掌握前瞻趨勢與施政重點 ，蘇揆也透過影片致詞，表達政府對生醫產業的重視與支持，感謝堅實的生醫產業做後盾，創造防疫奇蹟，期勉大家一起努力，使台灣成為國際級生醫創新研發的樞紐，在世界佔有一席之地。

科技辦指出，今年會議主題亮點聚焦於生醫數位轉型及疫後復甦新常態，除邀請全心醫藥生技董事長楊育民，分享在病毒肆虐下汲取的教訓，建議台灣迎頭趕上生物化學技術產業的新時代，並由台大醫院院長吳明賢淺談從新冠肺炎驅動數位轉型中，洞見21世紀醫學將以提升健康水準為目標 。

科技辦表示，政府視生技醫藥為國家發展重點項目，相繼推動的「 5+2產業創新計畫」和「 六大核心戰略產業」也都涵蓋生醫產業，從人才、法規、場域、資金等面向健全產業發展環境 。

科技辦表示，這包括修正「生技醫藥及精準健康產業發展條例草案」，擴大納入數位醫療等新興醫療科技領域；聯合開版「戰略新版」及「創新版」，促進新創事業募資成長。

科技辦表示，也持續推行人體生物資料庫(Biobank)整合平台，含括全台19家醫學中心，打造我國健康大數據；建置技術支援平台、防疫科學研究中心、戰略平台資料庫等，提升國內醫藥品開發製造能力，強化疫病防治量能，保護國民健康安全。

科技辦最後表示，順應疫情推進醫療產業數位轉型浪潮，本次BTC會議盼能提引疫後新布局，導入數位賦能及智慧科技，聚焦發展「智慧醫療」、「防疫科技」、「健康數據治理」等三大主題，促使醫療在地便利、智慧升級，實現健康零距離；也運用沙盒機制促進智慧醫療科技創新，帶動精準健康產業發展，以打造臺灣生醫韌性，成為支持經濟甦醒的新力量。

生技產業 疫情 蘇貞昌

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