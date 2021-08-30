疫情衝擊離岸風電 允能風場拚年底完成四分之一風機

因先前三級警戒影響國外工程師來台，達德能源董事長王雲怡表示，會趁今年中秋前，海象允許時加緊趕工，最佳情況是今年完成四分之一的風機併聯，不過這仍未達能源局合約所規範的完工二分之一，必須向經濟部爭取。

對此，能源局回覆，達能能源若要提出展延，須提出三級警戒證明對其影響；若展延理由不夠充分，廠商仍無法期限完成目標裝置容量，將會出現違約情形，可依約開罰。

王雲怡受訪表示，國外人才因為疫情無法來台，今年允能風場原本預估今年底要完成五成要求，但因為疫情因素，直到9月初才有辦法復工，而在中秋節後台灣海象也會變差，相當於可施工精華時間已經被凍結，將會努力完成四分之一要求，並向能源局提出展延。施工確實遇上不可抗力因素，並希望如果明年國際疫情趨緩，將會有辦法在最短時間內完成。

能源局回覆，達能能源如果有因為疫情受到影響，依照合約可以提出展延申請，並提供相關證據來說明疫情造成多少延宕，並需要展延多少時間。能源局會召集委員來確認是否工程延宕符合不可抗力因素，並允許展延。

能源局說明，達德能源於去年已申請展延，並之前承諾年底可完成58座風機，比原本估計一半，40座風機還可以多出18座。雖然5月遇上三級警戒，工程因疫情延宕是否符合不可抗力因素，且准許展延多久仍需要經過專家評估。

能源局最後表示，如果允能風場無法通過展延，或展延後仍無法達到預期目標，都會涉及違反行政契約規定，依約每月可罰；當罰滿一年後仍未改善，將可調降費率至迴避成本收購；最嚴重則可取消開發權。

達德能源今（30）日與長榮大學日簽訂產學合作意向書，未來除了在課程實作面向的合作，近期也將啟動年輕世代能源轉型感知調查，盼能觸發國人更為重視氣候變遷危機，共同從綠能人才與環境公民等面向尋找有效解方。

王雲怡致詞表示，全世界都面臨環境跟經濟兩大挑戰，不僅氣候變遷所帶來的極端氣候已經真實發生，廠商也開始面臨不用綠電可能就無法蓋廠或銷貨的窘境，因此綠電裝置的加速布置刻不容緩。

然而，台灣要加速興建綠電同樣也須面臨兩大問題，分別為社會溝通及人才培育。王雲怡說，三級警戒下，所有外國技師船員無法入台，也讓他思考到，如果台灣本身有相關人才就不會有這麼大的風險。

對於雙方合作可以創造多少人才，王雲怡受訪表示，無法推估台灣一年可以提供多少離岸風電人才，但認為台灣需要綠能轉型，在2035年以前每年都有上千人的需求，除了風機以外，包商、變電站維運及製造端都需要人才，而相關人才並非一蹴即成，至少需要三至五年培育時間。