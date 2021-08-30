新竹就業中心用「安心即時上工」 助民眾立即就業

為協助受疫情影響的民眾紓解家計壓力，勞動部日前公告調整「安心即時上工計畫」條件，包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施。只要年滿15歲國民、獲准居留外陸籍配偶或永久居留並獲工作許可外國人，都可報名申請，希望能幫助有需求的民眾，度過疫情下的難關。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心表示，今年37歲的蔡小姐，因為過去工作經驗多以商品銷售為主，又因車禍導致左手癱瘓，但家中還有父母且獨自撫養1個小孩，因此蔡小姐積極想返回職場，無奈因為疫情影響，加上沒有其它專業技能，她多次尋求轉職都沒有成功。新竹就業中心就業服務員沈明勳針對蔡小姐的處境進行評估，考量她立即有經濟上的壓力，便運用「安心即時上工」，讓她順利在7月進入新竹市政府疫苗站擔任防疫人員，協助體溫量測、酒精消毒等。

在新竹就業中心協助下，蔡小姐表示目前在疫苗站工作，覺得能在疫情期間為防疫能貢獻自己一點力量，而且還能減輕家中經濟負擔，讓她覺得很感恩，也很感謝沈就服員的協助，多了這段求職緩衝期，她會持續積極尋找全職工作。

新竹就業中心表示，該計畫提供受疫情影響的勞工至中央及地方政府打工賺取收入，以基本工資時薪（每小時160元）計算，每月工作上限為80小時，最高可月領1萬2,800元。近期申辦狀況踴躍，各單位也持續媒合，協助更多的民眾儘快上工，歡迎民眾撥打新竹就業中心03-5343011洽詢。

勞動力發展署桃竹苗分署也提醒，為配合防疫，請民眾優先至勞動部「疫情紓困」專區（www.mol.gov.tw）線上申辦「安心即時上工計畫」，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表，各就業中心將迅速安排上工，民眾如有問題亦可撥打勞動部免付費專線0800-777-888。