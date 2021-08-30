BTC會議召開 楊育民籲台灣打造年產5億劑mRNA疫苗產線

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今（30）日起一連三天召開，旅美生醫專家、全心醫藥董事長楊育 民在首場專題演說中表示，面對新冠病毒危機，台灣應該藉機迎頭趕上mRNA技術潮流，他呼籲應該大膽投資建立年產5億劑的mRNA生產線，估計只要1億美元建立500公升的發酵槽就可以建立起來。

今年的BTC會議以「精準創新．健康永續」為主題，討論亮點著重在導入數位科技，促進數位醫療及智慧醫院發展。

楊育民今日的演講主題是「細胞治療艱苦道路和新冠病毒疫苗危機啟發的新生物科技產業大方向」，他指出，新冠病毒大流行必須吸取兩大教訓，一是疫苗是國家安全和國防的武器，二是高檔複雜藥物是醫療保健未來。

楊育民強調，當前全世界細胞治療行業看起來受到很大重視，實際上卻是問題重重，以CART為例，各公司的投入多以臨床研究掛帥，對於製造技術的發展相對不足，導致相關產品售價20萬美元以上，相當昂貴；且產品的產出流程也要到三個星期，相當漫長，這些正是台灣可以切入的機會點。

楊育民強調，由細胞治療引發的機會，包括試劑、質粒、病毒載體及新一代全自動細胞處理系統；另外，細胞治療帶來的代工機會，包括製造技術產業、檢測技術產業，都是一塊很大的商機，這也是台灣的發展機會。

針對台灣的新冠疫苗策略，楊育民指出，政府應該在採購、代工技轉及研發上並行發展，目前國際上的疫苗技術平台至少有七種，每種技術平台各有其特色，台灣在發展疫苗技術平台上可以更多元化。以mRNA技術平台為例，楊育民認為，這項技術平台的難度並不太高，且除了發展疫苗之外，也是未來生物藥劑的重要平台。

楊育民認為，mRNA技術可將產業由生物帶回到化學，台灣在這個領域擁有優勢，可以建立世界級的能力和能量。因此他呼籲，台灣應該藉機迎頭趕上mRNA技術潮流，大膽投資建立年產5億劑的mRNA疫苗生產線，估計只要1億美元、一座500公升的發酵槽就可以建立起來。