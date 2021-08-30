客思達-KY上半年EPS達1.02元 年增五成

客思達-KY（2936）公告上半年合併營收48.45億元，稅後淨利7,774萬元，每股稅後純益1.02元，年增50.6%。公司表示，半年報因持續調整銷售策略及調控商品庫存，毛利率控制得當，好過去年同期表現，下半年將持續發展新零售營運模式，提升Coaster品牌能見度並連結全美數千家線下實體零售家具商的實體服務。

客思達-KY表示，面對高漲運費，持續調整銷售策略及調控商品庫存，使上半年毛利率為30.42%，略高於去年同期之30.27%。此外，在持續控管費用下，上半年營業費用較去年同期減少3.35%，2021年上半年營業利益達1.49億元，稅後淨利達7,774萬元，分別較去年同期成長72.16%及50.60%。

美國解封後，民眾大幅移轉支出至體驗式消費，進而排擠購置家居家具的相關支出，再加上國際運費高漲及缺工等因素，為美國家居家具業者帶來營運成本大幅上升壓力，整體家居家具產業將面臨新一波汰弱留強持久戰。對此，客思達-KY表示，集團已於今年7月全面調漲售價，並將以穩健充沛的營運資金以及健全之財務結構，制定營運策略並依照採購計畫補充存貨部位，來因應挑戰。

客思達-KY亦在管理層面持續優化，以自行開發的銷售數位平台(CC3)及採購管理系統(RP2)為主要工具，使銷售及採購管理層面的資訊更為透明，減少人力及時間成本，提高決策及營運效率，並利用資訊及數據打造數位資料庫來加速決策系統分析的速度及能力。