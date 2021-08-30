大學生打工什麼最賺、最涼？網友一面倒推爆這工作

大學生打工什麼工作最涼？哪一種工作時薪又最高？隨著大學即將在9月陸續開學，1111人力銀行旗下TUN大學網「有問必答」討論區中近來最受關注的議題就是「哪一種類型的打工比較適合大一？」結果網友一面倒，建議學校打工最好，因為「通常都很涼，不用做啥事」，但打工時薪再怎麼拚都比不上家教，有網友分享「打工就是用勞力換取薪資，家教就是用腦力換取酬勞」。

根據1111家教網整理各科家教行情，結果發現，熱門的數學平均鐘點薪資在500至800元，因應108課綱著重素養、跨域教學模式而崛起的作文、電腦等科目，時薪也都在500元以上，比起打工，家教的時薪幾乎是雙倍，不失為賺取零用錢的新選擇。

原po在文中以「因為不想再跟家裡面拿零用錢，決定自己打工 但希望不會影響課業」為題，請教學長姐哪種打工最好？結果網友一面倒，建議學校打工最好，因為「時間可以配合課表」、「跑公務或文書處理之類的」把校內打工一舉推上學生最愛，但也有學長姐直言「校內打工這種可以吹冷氣坐辦公桌的好康，小大一可能搶不到喔」，僧多粥少好缺早就被卡光。

也有網友大力推薦餐飲業打工「因為通常會供餐，直接省一頓，根本學生首選」，還直接爆料，「熱到爆的夏天，手搖飲會一整天忙個不停，中午吃飯時間會忙爆，好不容易停下來大批外送又來了，幾乎沒有休息的時間」，因為太忙了沒有時間坐下來，網友分享「大概連續三天都有班，直接為五斗米折腰了」。