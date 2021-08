法人：留意歐股政策作多行情 挑選三大族群布局

Refinitiv預估STOXX 600公司第2季整體產業獲利成長152%,十大主要產業皆為正成長,以工業類股獲利成長743%最高,而循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為363%、347%及318%,整體營收預期成長25%,以能源及循環性消費產業成長69%及50%最高,不動產則為唯一營收下滑產業,預估下滑3.2%。

資產管理業者建議投資人留意歐股政策作多行情,可挑選三大族群布局,包括受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業,以掌握握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。

富蘭克林證券投顧從三大面向看好歐洲潛在投資契機,第一,穩定與團結:歐洲過去在政治與金融上的動盪已逐漸平息,希臘現為親商政府、義大利由親歐盟的德拉吉領導、法國極右派近期在地方選舉中勢力已逐漸減弱、加泰隆尼亞分離分子在西班牙政府赦免幾位分離份子的刑期後近期相對安分。此外,拜登政府對歐盟友善、試圖減少貿易摩擦,而德國大選預期也將由親歐盟派勝出組成聯合政府。而下世代歐盟計畫(NGEU)為歐盟尤其邊陲國家提供支持,其中高於50%資金將投資於數位轉型、農業政策現代化、氣候變遷、生物多樣性保護及性別平權等,而多年期財務架構Multiannual Financial Framework(MFF)則將支持移民與邊境管理、國防與保安、公共行政支持等,大量政策支援將提升歐盟經濟增長動能。

第二,公司治理與環境倡議先驅:歐盟在公司治理監督及環境倡議上領先美國,公司治理規範限制壟斷、歡迎新加入者與加強競爭,歐洲在規限科技公司上有長遠的歷史,早自對微軟的罰款至近期對社交平台所採取的行動,歐盟對資料保護、仇恨言論及反競爭設定嚴格的標準,美國近期也開始採用歐洲的模式。此外,歐盟在稅務改革上亦是先驅,今年5月甫發布的21世紀企業稅通訊(Communication on Business Taxation for the 21st Century)即說明了未來兩年的稅務規劃目標,推進具生產力的投資、創業及有效益的徵稅。在環境倡議方面,包含在NGEU及MFF在內共4199億歐元指定投資於天然資源及環境,而歐洲央行的綠色倡議中亦已說明,未來將不會買入不符合倡議中環境政策的企業所發行的債券。

第三,疫苗普及加速:歐洲雖因疫情干擾經濟復甦較為緩慢,但隨著疫苗加速普及,疫情影響已逐漸淡化,而歐盟數位新冠肺炎證明(EU Digital COVID Certificate)則允許居民持證明於區域內自由活動,將加速經濟重啟。歐洲的經濟發展已展開新的面貌,預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下,將提供投資人不同於過往的視野與投資機會,建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心,掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。