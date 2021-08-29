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會展產業受創嚴重 經濟部研議續給Q3薪資補貼

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台北國際電腦展（COMPUTEX 2020）今天以虛實整合方式登場。圖為2019年台北國際電腦展。圖／聯合報系資料照片
台北國際電腦展（COMPUTEX 2020）今天以虛實整合方式登場。圖為2019年台北國際電腦展。圖／聯合報系資料照片

受限於室內人數上限最多80人規定，實體展覽仍無法舉辦，經濟部國貿局表示，考量到疫情衝擊，目前正在研議給予會展產業第3季薪資補貼。

去年疫情爆發後，各國都進行邊境管制，因此包括台北國際電腦展（COMPUTEX）、台北國際自行車與體育用品展等多項國際級展覽都只能改為線上舉辦，對於會展產業造成相當大衝擊，而台灣由於防疫有成，部分國內展覽仍能正常舉辦。

但今年5月疫情升溫，全台進入三級警戒，室內活動人數不能超過5人，因此國內展覽也被迫完全停擺，而疫情警戒雖然在7月底降至二級，但室內人數上線仍必須限制在80人以下，會展業還是無法恢復正常。

國貿局表示，會展業今年受到衝擊比去年更大，因此6月至8月受理會展產業及貿易服務業申請第2季薪資補貼，符合條件者可獲每名員工4成薪資補貼，最高每人每月獲補助新台幣2萬元，希望協助業者度過難關。

國貿局指出，已經有超過700家企業申請補貼，2.22億元的紓困4.0預算已經用完但目前實體展覽依舊無法舉辦，考量疫情衝擊，正研議持續給予會展產業第3季薪資補貼，是否延續第3季薪資與營運補貼，目前尚未定案。

疫情 薪資 經濟部

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