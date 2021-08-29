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油價再漲！中油：30日起汽油調漲0.4元、柴油調漲0.1元

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油價格調漲0.1元。圖／中油提供
台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油價格調漲0.1元。圖／中油提供

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油價格調漲0.1元，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.0元、95無鉛汽油每公升29.5元、98無鉛汽油每公升31.5元、超級柴油每公升25.6元。台塑石化同樣宣布，汽油價格調漲0.4元、柴油價格調漲0.1元。

台灣中油表示，本週受墨西哥海上鑽油平台發生火災、輝瑞新冠疫苗獲美國食品藥品監督管理局（FDA）全面使用授權等因素影響，導致國際油價上漲。

台灣中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.87美元，新台幣兌美元匯率貶值0.037美元，國內油價依公式計算漲幅為2.32%，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，柴油吸收0.3元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.4元及0.1元。

台灣中油表示，本週依油價公式、維持亞洲國家最低價計算後柴油需調整之0.3元由台灣中油吸收，累計110年至7月底止，台灣中油共吸收51.82億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

國際油價 中油

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