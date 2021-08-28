不同調！工總同意漲基本工資 商總則說再等等

勞動部將調升明年基本工資月薪及時薪。工總表示同意調升；商總表示，希望等疫情明朗、今年11月再來討論調升。

工總理事何語今（28）日表示，工總同意調升明年基本工資；但調幅多少，工總則拒絕表態。何語說，勞動部恐怕要先去與商總、中小企業協會溝通。

何語表示，在製造業中，基本工資調月薪調升，主要是外籍移工受惠，本國勞工很少在適用基本工資。他指出，過去部分工時勞工只有幾十萬人，疫情後，部分工時勞工增加至百萬人，都是中高齡、沒有技術勞工，而且多適用時薪，他認為，政府真正要照顧的是這批邊緣勞工，大幅調升時薪有其必要性與優先性。

商總理事長許舒博今日表示，現在接受紓困產業，不宜調升基本工資；因為是明年才要適用，如果要調升，可以等到疫情明朗的11月、12月再來討論。

許舒博表示，基本工資調升不是不能討論，而是要看時機和情況，現在製造業景氣好，調升沒話講，但服務業慘兮兮，勞動部實際上無法切割出那些產業好、那些產業不好。商總將在本周四（2日）對外說明服務業目前接受紓困情況，並對紓困、振興方案、及基本工資提出看法。

他表示，住宿、餐飲業就像住進加護病房的病人，現在說要為員工薪調，不是逼得那些已經撐得很辛苦業者，乾脆關門大吉？

他表示，究竟何時可以調基本工資，應該要問衛福部長、指揮中心指揮官陳時中：何時可以降為一級？像現在營業有一大堆限制，這個不行，那個不行，又說要調升明年工資，叫業者情何以堪。