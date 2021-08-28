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時薪、月薪同幅度調升？ 學者：建議政府薪資補貼

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，考量疫情對部分產業衝擊仍在，建議政府調升基本工資同時，也對九人以下中小型企業基本工資調整部分，提供薪資補助。學者也建議，政府可考慮針對時薪調整，提供部分薪資補貼，為期半年至一年。

戴國榮表示，今年經濟成長率超過5%，經濟成長果實要與勞工分享，加上物價呈上揚走勢，若基本工資沒有調漲或漲不夠，對勞工來說，等於是減薪。他強調，基本工資一定要合理反映，月薪至少調升5%以上，時薪調升3%，是可以接受的方向。

至於政府針對時薪調升提供部分薪資補貼是否可行？事實上，2007年基本工資時薪由66元調到95元時，調幅高達44%、29元，因擔憂大幅調升影響雇主，政府曾祭出薪資補貼，時薪補貼10元，為期一年。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，南韓亦曾對基本工資調升，對特定產業提供補貼。目前受疫情衝擊較嚴重仍以住宿餐飲業、支援服務業為主，至於零售業則沒有想像中嚴重。因此，政府對基本工資調升之薪資補貼可限定受創產業、在職員工人數、職類等；他強調，若政府提供補貼，時薪及月薪即可同幅度調升。

辛炳隆表示，若政府無法提供薪資補貼，月薪調多、時薪調少，可視為折衷作法。

基本工資 薪資 疫情

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