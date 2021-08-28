經濟成長創高 基本工資月薪喊漲5%、時薪3%

儘管今年國內爆發本土疫情，衝擊住宿餐飲等內需產業，但今年經濟成長率創高，物價走升，勞動部將在9月召開基本工資審議委員會，討論明年基本工資的調升，預期基本工資月薪調幅5%以上、時薪調幅3%以上。

考量當前產業景氣差異大，包括住宿餐飲、支援服務業等受疫情衝擊，現還在復原中，以出口導向製造業則呈大幅成長格局，因採時薪多為服務業，因此有多位基本工資審議委員建議採時薪月薪脫勾調整方式，亦即月薪調幅大、時薪調幅較小，以減緩對服務業之衝擊。

政院及勞動部已表態將調升明年基本工資。勞動部長許銘春日前表示，「去年勞工已共體時艱」，今年基本工資將朝照顧勞工、好的方向走。外界解讀，今年基本工資調幅不低。

目前基本工資為24,000元，時薪160元。若月薪調升5%、1,200元，基本工資月薪來到25,200元。時薪若調3%，約調升5元，基本工資時薪將來到165元。

經濟成長率和消費者物價指數兩大指標，是基本工資調升的最主要依據。依主計總處發布最新統計及預測，去（2020）年經濟成長率為3.12%，為工業國家中最佳；主計總處並上修今年全年經濟成長率預測值高達 5.88%，為近11年最佳。

此外，今年因為全球需求回溫，帶動國際原物料上漲，國內更有通膨疑慮，主計總處預測全年消費者物價指數年增率1.74%，創9年來最大增幅。若以政院關心的17項重大民生物資物價，因豬肉及進口原物料上揚，7月年增3.01%，累計今年前七月年增1.97%。

基本工資審議委員會委員、台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，以今年經濟成長率表現及CPI走升來看，勞工有期待下，今年很難不調升基本工資。但又考量產業差異大，可以採時薪和月薪分開調，時薪調幅少一點。

另一位審議委員、文化大學勞動暨人力資源教授李健鴻認為，以今年經濟表現，基本工資的確有調升空間，但也要考量疫情對部分產業衝擊，是否調幅太高，會令這些受創產業受不了，月薪調多、時薪調少或許是折衷的選項。

學者也贊成持續調升基本工資。銘傳大學法律學院長、前勞動部政務次長劉士豪表示，基本工資是最低工資的概念，雖然有疫情衝擊，長期來看，基本工資還是要朝持續調升方向前進，以近一年經濟成長表現及物價走勢來看，原本今年基本工資有機會調升6%至8%，考量疫情仍衝擊內需產業，建議可將調幅降至4%至6%，取其折衷5%、亦時時薪和月薪同步調升5%，應是可以為各界所接受。