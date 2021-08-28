疫情減少移動 高速公路通行費收入及違規案件雙減

主計總處公布國情統計顯示，受到五月起疫情影響，民眾減少外出移動，今年1-7月高速公路通行輛次32.5億輛次，較上年同期減6.9％，延車公里計 169.4 億車公里，較上年同期減少7.1％，其中以小型車通行輛次及延車公里減少最多，聯結車反而因生產活絡，通行輛次及里數不減反增；國道五號減少幅度又比國道一號及三號多。

主計總處指出， 從交通部統計顯示，今年 1-7 月高速公路通行車輛共32.5億輛次，延車公里169.4 億車公里，分別較上年同期減 6.9％及減 7.1％。若從車種別分析，占87.5%的小型車通行輛次及延車公里減少幅度最大，因為受 COVID-19 本土疫情影響，民眾減少移動，通行輛次及延車公里分別年減8.3％及8.5％，大型車各年減0.3％及 0.5％，聯結車則受惠於製造生產活絡，運輸需求強勁，各年增9.7％及9.8％。

依國道別觀察，國道一號及國道三號的延車公里分居第1、2 名(兩者合占逾整體九成)，各年減 6.4％及 7.1％，另國道五號年減11.3％，減幅最大。

交通部表示，「延車公里」是統計國道交通量的單位，就是把所有車輛的行駛里程全部加總所得到的數字。

因為通行車輛大減，1-7月高速公路計程收費收入共129.2億元，年減6.4％，其中也以小型車105.8億元最高(占 81.9％)，年減9.0％；聯結車及大型車分別為12.9億元(占 10.0％)及 10.5 億元(占 8.1％)，各年增10.0％及5.0％；平均每車公里收費為0.76元，其中以聯結車1.32元最高，其次為大型車0.92元，小型車則為0.71元。

連帶高速公路被取締的違規案件數也大減，內政部警政署統計，1-7月高速公路取締違規案件38.3萬件，年減5.8萬

件、減少13.2％；各類違規案件中，以超速12.2萬件最多(占31.9％)，年減32.3％，其次為任意變換車道9.2萬件 (占24.0％)，年增30.2％。