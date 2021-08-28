防「洗工」 明天起一定期間內禁移工跨業轉換　

疫情導致移工大缺工，國內外籍家庭看護工跨轉廠工的「洗工」現象也跟著暴增，勞動部為此修正「外國人受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之轉換雇主或工作程序準則」，明定移工若想跨業轉換，須先到公立就服機構辦理，且以同一工作類別雇主為優先聘雇順位，若連續14天都沒有同一類別的雇主登記，移工才可跨業轉換。新規定明天起生效。

受疫情影響，引進移工人數大幅減少，導致國內家庭看護工跨轉廠工暴增，有雇主反映，部分移工以怠工方式要求雇主同意轉換雇主，或要求雇主提高薪資，讓勞資關係惡化，勞動部因此修改轉換準則，限縮移工跨業轉換。

轉換準則修正明定，移工若要跨業轉換，必須先到公立就服機構登記，在一定期間內，必須由同一工作類別的雇主優先接續聘雇，過了一定期間，仍無同一工作類別的新雇主登記接續聘雇，才可由其他工作類別的雇主登記承接。

勞動部官員說，從明天開始，移工再也不能用三方合意的方式跨業轉換，一律必須先到公立就服機構登記，且以同一工作類別的雇主優先聘雇順位，要連續14天都沒有同一工作類別的雇主登記聘雇，才開放讓其他順位雇主。

官員舉例，假如家庭看護工想轉製造業廠工，必須先到公立就服機構辦理媒合，且只有家庭看護工類別的雇主可以登記接續聘雇，移工可在家庭類雇主裡挑選，但如果移工一直婉拒來登記的家庭類雇主，滿60天後就必須按規定遣返回國。唯有連續14天都沒有任何家庭類雇主登記的情況下，移工才能跨業轉換。

官員表示，新轉換準則將於明天生效，下周一也會發布解釋令，詳盡說明14天的認定方式與相關細節。