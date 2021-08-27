景氣反轉？7月景氣瀕紅燈下限 8月燈號恐變燈

7月景氣綜合判斷分數跌至38分，已瀕紅燈下限。加上景氣領先指標持續下跌，8月景氣對策信號恐將變燈，脫離紅燈，轉亮代表景氣趨熱的「黃紅燈」。

國發會經濟發展處長吳明蕙強調，即便因為去年下半年基期較高，導致8月有可能變燈號，但是國內景氣仍是樂觀，尤其是疫情趨緩，內需將會回溫。

她指出，景氣領先指標已連續六個月下滑，累計下滑幅度4.09%，較6月回溯修正累計下滑幅度5.52%，反而降幅呈現縮小。她認為，景氣領先指標下滑主要是反映疫情干擾，並非景氣出現問題。

吳明蕙進一步分析，儘管仍有疫情干擾，國際貨幣基金（ＩＭＦ）上修今(2021)年全球商品及服務貿易量成長率為9.7%，美國、歐元區、日本、中國大陸的景氣領先指標、製造業經理人採購指數（PMI）仍持續擴張，外貿需求強勁，第3季、第4季是接單及出口的傳統旺季，樂觀預期下半年我國生產及出口仍持續暢旺。

她強調，隨著疫苗施打，全球經濟回到常軌，疫情對我內需服務業衝擊消除，五倍券政策將上路，「景氣擴張是確定」。

吳明蕙也坦言，進入下半年，有基期墊高因素，各項指標成長率將減緩，但仍看好國內景氣。以燈號來說，紅燈反映景氣熱絡，往下還有黃紅燈，以及代表景氣穩定的綠燈，並不是只有紅燈才表示景氣好，綠燈以上都是景氣穩健的象徵。主計總處上修今年全年經濟成長率為5.88%，創近11年來新高。