5月兩次大停電揭電力系統問題 經濟部成立小組長期檢討

513及517兩次大停電已滿三個月，今（27）日調查報告出爐，內容包括5月兩次停電與727核二廠跳機，共三次事故的檢討報告。報告中除了提到相關懲處外，經濟部也成立由學者專家、行政院能源辦、能源局與台電組成的「電力系統改善小組」，目前每個月約召開兩次線上會議，將每年重新檢視電力供應新風險與因應。

經濟部次長曾文生表示，電力系統改善小組是由經濟部召集，包括行政院能源及減碳辦公室、經濟部能源局、台電，以及學者專家組成，自5月開始召開，每月大概要開兩次線上會議，將提出完整的「電力系統改善報告」。

曾文生說，其運作模式為，學者專家提出問題，台電針對問題提出解決方案。目前報告初步框架已經出來，能馬上改善的都已經執行，另外例如夜晚尖峰用電調度、供電燈號等，都在討論如何改善或修改。曾文生表示，未來的供電模式與過去30年都不一樣，電力系統改善報告是為了供電風險掌控，因此不會是「一次性」，而是會每年重新檢視，持續檢討。

以供電燈號來說，改善小組就在思考，過去為了與民眾溝通，而將全天的備轉容量率簡化為「一天一個燈號」，但這樣的簡化，在5月大停電時反遭民眾質疑，很可能會尋求改變。