7月景氣燈號連六紅 但受疫情干擾分數創二月來最低

國發會今天發布7月景氣對策信號，續亮紅燈，雖然連六紅，但綜合判斷分數為38分，較上月減少2分，分數是今年二月以來最低分，而且景氣領先、同時指標持續下跌。國發會表示，主要是受疫情干擾，但隨國內疫情趨緩，政府祭出振興券，內需消費可望逐漸回溫，出口動能也還在，經濟仍可穩健發展。

國發會強調，七月因疫情影響，內需消費及勞動市場需求較去年同期下滑。外需部分，受惠全球經濟穩定回溫，終端需求持續成長，帶動科技應用產品及傳產貨品需求強勁，七月貿易、生產及金融面指標持續擴增。

景氣信號九項構成項目中，因內需服務業業績持續受影響，因此批發、零售及餐飲業營業額由紅燈轉呈綠燈，分數減少2分，其餘八項燈號不變。國發會官員坦言，疫情對於內需型產業影響相當大，因此衝擊批發、零售及餐飲業營業額表現，不過隨著疫情趨緩，影響應會減輕。

領先指標100.47，較上月下降0.66%，已連續六個月下滑，累計跌幅達6.18%。七個構成項目經去除長期趨勢後，除股價指數較上月上升外，其餘六項均較上月下滑，分別為：工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積、外銷訂單動向指數、實質貨幣總計數M1B。

同時指標也是連續四個月下滑，同時指標不含趨勢指數為101.51，也較上月下降0.89%，累計跌幅為1.89%。

國發會表示，行政院已於6月先後推出「紓困4.0方案」及「紓困4.0精進方案」，協助受疫情影響的產業及國人，並降低疫情對國內經濟影響，且隨國內疫情趨穩，管制措施降級，以及政府規劃提出振興措施帶動下，內需消費可望逐漸回溫。

至於出口方面，國發會認為，受惠主要經濟體擴大基礎建設，以及全球經濟穩健復甦，動能可望續強；投資則因國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，航空航運業者擴增運能，台商持續回流，有助推升國內投資動能。只是變種病毒疫情反覆，及主要國家貿易及科技紛爭仍持續進行，仍須密切關注後續發展。