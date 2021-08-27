景氣紅通通！7月景氣燈號續亮紅燈 分數降為38分

國發會今（27）日發布7月景氣綜合判斷分數為38分，較上月減少2分，燈號續呈紅燈，為連續六個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。

國發會並指出，7月景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣受COVID-19疫情干擾，須密切關注後續發展。

國發會表示，7月因疫情影響，內需消費及勞動市場需求較去年同期下滑。外需部分，受惠全球經濟穩定回溫，終端需求持續成長，帶動科技應用產品及傳產貨品需求強勁，7月貿易、生產及金融面指標持續擴增。

展望未來，國發會表示，行政院已於6月先後推出「紓困4.0方案」及「紓困4.0精進方案」，及時協助受疫情影響的產業及國人，並降低疫情對國內經濟之影響，且隨國內疫情趨穩，管制措施降級，以及政府規劃提出振興措施帶動下，內需消費可望漸次回溫。

出口方面，受惠主要經濟體擴大基礎建設，以及全球經濟穩健復甦，動能可望續強；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，航空航運業者擴增運能，台商持續回流，均有助推升國內投資動能。惟變種病毒疫情反覆，及主要國家貿易及科技紛爭未歇，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。