中油澄清「藻礁之聲」紀錄片3疑義 呼籲科學論證

藻礁公投聯盟日前發布《藻礁之聲》紀錄片，中油臉書粉絲頁今（27）日以圖文澄清該紀錄片三項內容，包括大潭藻礁是否有100多萬隻螃蟹，三接要用的面積，以及藻礁的範圍。中油表示，希望相關討論能基於事實，以科學的方法來論證、理性探討。

中油表示，首先是紀錄片稱大潭藻礁區內，兇猛酋婦蟹在大潭藻礁有五十幾萬隻，達氏短漿蟹應該也有五十幾萬隻。中油指出，中研院生物多樣研究中心執行長邵廣昭4月1日在立法院公聽會上指出，有水的潮池是螃蟹的聚集地，若以潮池內的生物量倍數推估，顯然高估甚多；此外，台南大學生態環境資源系副教授許皓捷4月14日在環團所舉辦的三接與藻礁的對焦會議上，針對林惠真所推估的兇猛酋婦蟹有16.4萬（誤差為正負25.8萬隻）、小型相手蟹有2137.3萬隻（誤差值為3936.5萬隻），認為誤差值竟比推估值更大，不符合統計學的基本概念，研判可能與採樣方法不夠隨機、樣本數太少有關。

第二，《藻礁之聲》紀錄片中，公投領銜人潘忠政指出，三接要用工業港海域900多公頃。中油表示，迴避替代修正方案現在已被外推方案取代，在外推方案中，在工業區的部份與迴避替代修正方案相同，一樣是使用18年前的填地，共23公頃，並沒有改變，所謂工業港900多公頃，是「編定範圍」，不是實際使用的面積，外推方案在工業港不浚深、不填地，即便將堤防、碼頭等人工構造物加起來也只有45公頃。

第三，《藻礁之聲》紀錄片中，潘忠政表示大潭海域往外海延3至5公里，海底內都是藻礁。中油回應，目前學界積極研究的大潭藻礁G1、G2區，都是在潮間帶，潮間帶才有豐富的生態，因此三接在潮間帶只使用18年前的填地，大潭藻礁早已保留下來。三接外推案已離岸1.2公里，工業港海底下的礁石常年被沙埋，這裡生物非常少，根據地質鑽探資料顯示，離岸愈遠，礁石愈薄，到了水深超過18m之後，就已經沒有發現礁石，因此中油指出，科學資料已證明，大潭外海延伸五公里內都是藻礁的說法，並不正確。