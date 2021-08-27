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光罩投資好眼光 8月來大買中鋼構1.3萬張帳上獲利豐厚

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

光罩（2338）近日來連續代子公司重要子公司友縳投資公告買進中鋼構（2013）股票，合計取得中鋼構13,093張股票，持股比約6.55%，持股成本約54.53元；中鋼構今（27）日一度攻上79.2元，統計光罩子公司手上的持股已上漲24.67元，帳上獲利豐厚；光罩投資眼光相當好，子公司除買進中鋼構，近期也公告賣出聯電（2303），處分利益1.66億元。

光罩代重要子公司友縳投資公告取得中鋼構股份，在8月16~19日以每股49.54.~53.86元，取得中鋼構7,200張，交易總金額3.71億元；另外，在8月20~26日再以58.12元取得中鋼構5,893張，交易總金額3.42億元。

根據光罩的公告，子公司友縳投資累計持有中鋼構13,093張，累計交易金額7.13億元，累積持股比例6.55%；估算平均持有中鋼構的成本約54.53元。

中鋼構8月初的股價約落在44~45元間，從8月9日開始往上走升，今日以75元開出後一度衝達79.2元，光罩子公司友縳投資自16日開始買進中鋼構，短短10天，以持股成本計算已上漲24.67元，帳上獲利豐厚。

除了在起漲點附近買進中鋼構，光罩子公司友縳投資日前也公告8/16~19日處分聯電5,546張，每股56.36~56.66元，處分利益1.66億元，累積仍持有聯電36,500張，持股比例0.29%，聯電股價仍在往上彈升，光罩子公司友縳投資潛在獲利可期。

中鋼構受惠半導體大廠鋼結構工程集中在下半年出貨，加上商辦案件趕工、離岸風電水下基礎Jacket的零件將在年底前出貨完畢，下半年營運表現看好，激勵近期股價強勢表態。

中鋼構 聯電

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