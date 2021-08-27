快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

好心房東增送三好康 免稅額提高至1.5萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／國家住都中心提供
圖／國家住都中心提供

營建署表示，為鼓勵住宅所有權人出租住宅給租金補貼戶，政府今年6月已修正住宅法，公益出租人綜合所得稅免稅額度提高至1.5萬元，行政院也核定稅賦優惠實施年限延長5年，至116年1月12日，且不再限1次。

營建署表示，現在加入公益出租人行列，可用好房，做好事，更可享稅賦優惠。

住宅法今年6月9日修正後，公益出租人能享有三大優惠，包括綜合所得稅的租金收入免稅額度自每屋每月1萬元提高至1.5萬元；實施年限延長不限1次；未辦建物所有權第一次登記住宅且所有人不明之房屋稅納稅義務人也有機會當公益出租人。

營建署提醒，因今年6月住宅法才修正通過，將租金收入免稅額度提高到最高1萬5,000元，但綜合所得稅是每年申報前一年度所得，因此，適用民眾於明年5月申報綜合所得稅時，需區分為「1至5月」及「6至12月」二階段來計算。

以每月租金收入1萬2,000元為例，「1至5月」免稅額度，仍屬修法前免稅規定1萬元，前5個月每月還有差額2,000元須計算稅金，而「6至12月」這7個月因免稅額度已修法通過調高為1萬5,000元，則無稅金問題。

營建署表示，感謝所有願意將房子出租給租金補貼戶的房東，讓更多租屋族能有安居住所可以放心打拼；若是租客領有租金補貼，房東無需申請即自動成為公益出租人，房東在申報綜合所得稅時也要記得如實申報，方可享有相關稅賦優惠。

免稅額 租金補貼 所得稅

延伸閱讀

如果「居」是建築，那麼建築的未來在哪裡

台中太平富宜路遇雨即淹 營建署允闢建水下水道改善

虎尾鎮斥資7千多萬改頭換面 打造人本環境推都市新亮點

大雨過後馬路受損嚴重 營建署會勘雲林40條道路待修

相關新聞

台中高鐵200億開發案風暴延燒 評審竟是對方人馬

到過高鐵台中烏日站嗎，這個一年進、出站合計約1,900萬人次的全台第二大高鐵站，無論白天或黑夜，總是能在忙碌中找到自己的...

績效好卻要被犧牲？揭台灣家樂福屢傳被賣內幕

一間績效好、市占名列前茅、營運團隊有企圖心的分公司，為何會屢屢傳出「即將被總部賣掉」？這不僅是無數消費者心中的疑惑，恐怕也是台灣家樂福團隊的疑惑。

最慘新鮮人 人力銀行：僅三成二找到正職創八年來最低

畢業離開校園，進入社會將近三個月，對於八年級的職場新鮮人來說，無奈連兩年碰上「疫情年」，青年失業率更高達13.87%，y...

民眾期待五倍券 購買耐久財的消費指數上升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布八月消費者信心指數（CCI），調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。六項...

蘇揆喊勞工、軍公教加薪 強調「共享經濟成長果實」

對於明年勞工基本工資、軍公教待遇調整與否，行政院長蘇貞昌昨（26）日左右開弓、正面表態，以「共享經濟成長果實」、「勞資共...

軍公教擬加薪 工總：將起示範作用

行政院長蘇貞昌指示，相關部會應評估給軍公教同仁加薪，引導民間企業也能共同加薪。全國工業總會秘書長蔡練生昨（26）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。