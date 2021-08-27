民眾期待五倍券 購買耐久財的消費指數上升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布八月消費者信心指數（CCI），調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。六項分項指標，兩項指標上升、四項指標全下降，其中隨著疫情趨緩，經濟景氣及購買耐久財都上升，但受八月股市大跌影響，下降最多的是投資股市時機，較上月大跌9.5點，也成為八月CCI微降主因。

六月因為正值疫情最嚴重期間，因此六月消費者信心指數（CCI）跌到70.48點，為11個月以來最低，七月隨著案例減少，開始討論三級警戒微解封，消費者信心指數大幅上升6.44點，且六項指標全數上升。但八月再度微降1.49點。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣出口數據不錯，疫情也趨緩，此次CCI總指數下跌最主要受投資股市大幅下跌影響。比較有趣的是，「未來半年購買耐久性財貨時機」顯著上升，房地產有獨立指標，這次未變動，因此整體耐久性購買時機上升，反映民眾對五倍券期待，因為去年每人只拿到二千元，這次每人有五千元，三口之家或四口之家就比較有機會購買大型家電，且逐漸解禁後大家出門，換車需求可能回升。，

八月CCI調查六項分項指標中，兩項指標上升（國內經濟景氣、購買耐久財），四項指標下降（物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機）。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為114.05點，較上個月上升2.85點。並較去年同期大幅上升5.15點，可能與民眾預期五倍券帶動的買氣有關。

上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果89.5點，與上個月調查結果相較上升0.4點。

由於股市在八月出現大幅回檔，因此本次調查下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為46.8點，較上個月調查結果大幅下降9.5點。

下降幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果90.35點，較上月下降1.25點。下降幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果69.45點，較上月下降1.2點。下降幅度最少的是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果42.45點，較上個月調查結果下降0.2點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

吳大任認為，家庭經濟小幅下跌，也是反映股票下跌。整體而言，下半年仍有隱憂，主要是病毒對全球經濟可能產生重大衝擊，因此美國的PMI擴張速度縮小，下半年美國經濟能否持續高檔仍有疑慮，包括通貨膨脹危機，以及美國聯準會縮表時程今年十一月就開始等，都會對美國金融市場產生負面衝擊。

八月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2903位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。